В новогодние и рождественские праздники пустят около 80 дополнительных поездов 1 29.12.2017, 16:41

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Они будут курсировать в период с 29 по 13 января.

Около 80 дополнительных поездов будут курсировать по Белорусской железной дороге в новогодние и рождественские праздники, сообщили в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. В период с 29 декабря по 13 января назначено 77 дополнительных поездов международных и межрегиональных линий", - рассказали в пресс-центре.

В международном сообщении будут дополнительно курсировать 25 поездов по наиболее востребованным маршрутам, среди которых Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Смоленск, Барановичи-Москва-Барановичи, Львов-Минск, Калининград-Москва-Калининград.

В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники назначены 52 дополнительных поезда по маршрутам Минск-Гомель-Минск, Минск-Брест-Минск, Витебск-Минск-Витебск, Могилев-Гомель-Могилев, Витебск-Брест-Витебск, Козенки-Минск-Козенки.