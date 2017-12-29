75-летняя слонимчанка: Я тоже пойду воровать, если есть захочется 3 29.12.2017, 16:53

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Крик души пенсионерки, который никого не оставит равнодушным.

Недавно в редакцию сайта gs.by пришло письмо от местного жителя, который подписался Шишло В.В. Пока готовился материал к печати, в редакцию позвонила мать автора письма и вот что рассказала.

На грани выживания

— Зачастую СМИ сообщают о кражах, которые совершают люди. Знаете, я тоже пойду воровать, если у меня не будет работы: есть хочется всем. Слава богу, что я заработала пенсию, мне уже 75 лет. А сын, которому 37 лет, три года не может найти постоянное место работы. Он ходит на разные подработки, но это работа временная. Поэтому приходится мне из своей пенсии ему помогать, ведь он мой сын и у него двое детей. Раньше он работал у частника, но фирма закрылась, и он остался без работы. Ездил в колхоз на уборку картофеля, свеклы, в выходные ходил в лес за грибами. И в такой ситуации, я знаю, находится не только мой сын... Я слышала сама лично по телевизору, как Лукашенко сказал, чтобы всем безработным предоставили работу. Почему на местах не исполняют его указание? — слезно рассказывала о своей проблеме женщина и просила о помощи.

И пенсионерам приходится работать

И вот что сообщалось в письме гражданина Шишло В.В.

«Я долгое время не могу найти работу. Мне подсказали, что требуется сторож в одну слонимскую организацию. 6 декабря 2016 года я зашел к директору, которым оказалась женщина. Она мне ответила, что рабочие ей не нужны, затем мне опять подсказали, что нужен сторож. Я пошел 14 декабря 2016 года и увидел на проходной дедушку лет семидесяти, который мне ответил, что его взяли на работу. Потом я узнал, что увольняется женщина, это было 17 января 2017 года. Директор мне опять отказала и взяла опять пенсионера... Мы послали три письма на имя Олега Таргонского, но ответа не дождались. Возможно, наши письма не доходят до председателя Слонимского райисполкома, поэтому мы решили обратиться в газету.

Где устроиться на работу? У меня двое детей, и они хотят есть. Я ездил в колхоз, в выходные ходил в лес за грибами, сдавал их, перебиваясь такими заработками».

Государство не даст умереть с голоду?

Действительно ли так сложно найти работу в Слониме, выяснила корреспондент у заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите Слонимского райисполкома Жанны Чищени. Вот как она прокомментировала ситуацию:

— Человек, который хочет найти работу, ее находит, а тот, кто не хочет работать — ищет повод. Гражданин с такой фамилией к нам ни разу не обращался. Его нет в базе обращений.

Я не хочу сказать, что мы прямо с ходу предложим работу. Однако если человек заинтересован в трудоустройстве, то мы всегда ему в этом поможем, и он находит работу.

— Гражданин говорит, что в городе сторожами работают все пенсионеры.

— На сегодняшний день законодательство Республики Беларусь не предусматривает ограничений по трудоустройству. Законодательно никто не может запретить нанимателю уволить пенсионера и взять на работу трудоспособного человека.

Мы ежегодно трудоустраиваем около двух тысяч человек. Но к нам этот гражданин не обращался за помощью в трудоустройстве. Пусть обращается, мы ему поможем найти работу. Если у него нет квалификации, у нас есть возможность направить его на обучение за наш счет.

— Жанна Геннадьевна, на сегодняшний день какие у вас есть вакансии?

— В основном есть вакансии, которые требуют квалификации. Поэтому мы и предлагаем людям пойти на обучение и получить профессию. Тем более что для рабочих обучение бесплатное.

— Каким специальностям можно обучиться?

— Это в основном рабочие профессии: штукатур, каменщик, плотник, столяр, кровельщик, сварщик, слесарь, швея, продавец, парикмахер, повар, а также бухгалтер, инспектор по кадрам и др.

В каждом конкретном случае необходимо разговаривать с человеком, знать его возможности, склонности, потребности и т.д. Ни один человек, желающий работать, не ушел от нас чем-то неудовлетворенный.

Мы можем выделить субсидию для открытия предпринимательской деятельности в размере 11 прожиточных минимумов. Субсидия невозвратная, но за нее надо будет отчитаться. Она выделяется безработному, состоящему на учете, и нужно иметь хороший бизнес-план. Ежегодно около 20 человек получают субсидии на открытие бизнеса.

— Скажите, за какой период можно получить квалификацию?

— По разным профессиям разное обучение. Например, специальность повара можно получить за 6-7 месяцев, приобрести строительные специальности можно за 2-3 месяца. Обучение проходит в Слониме, никуда ехать не надо.

— Получается, что 2-3 месяца безработный будет учиться, а за что ему в этот период жить, кормить семью?

— Мы платим стипендию в размере 1,5-2 базовых величин(1 базовая величина — 23 руб.). Можем материальную помощь предложить человеку в размере двух базовых величин. У нас пособие по безработице составляет две базовые величины.

Пусть этот гражданин берет трудовую книжку, паспорт и приходит к нам, мы обязательно ему поможем либо работу подыскать, либо получить профессию и затем трудоустроиться.

Когда я разговаривала с Жанной Геннадьевной, то у меня сложилась впечатление, что ей самой было неловко произносить суммы выплат по безработице. Ведь пособие по безработице в размере 46 рублей, стипендия и материальная помощь в размере двух базовых величин — это просто плевок в лицо человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Потому что на эти деньги не только прожить месяц, но даже выжить невозможно.