В Италии президент распустил парламент 29.12.2017, 17:08

Парламентские выборы пройдут в марте 2018 года.

Президент Италии Серджо Матарелла после встречи со спикерами двух палат парламента подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов. Об этом сообщает издание ANSA, пишет 112.ua.

Также сообщается, что проведение следующих парламентских выборов назначено на 4 марта 2018 года.

Роспуск носит скорее технический характер, мандат работы парламента завершен с принятием закона о бюджете.

По данным социологических опросов, ни одна из партий не сможет в марте сформировать парламентское большинство. Сейчас лидерами считаются правящая "Демократическая партия" и популистская "Движение пяти звезд".