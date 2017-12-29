Обратная сторона роста нефтяных цен для России 2 29.12.2017, 17:42

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Российская промышленность обречена топтаться на месте.

Снижение добычи нефти повлекло за собой важный для российского бюджета рост цен на нефть, но негативно отразилось на промышленности. Какие отрасли пострадали сильнее всего?

В то время как общие темпы экономического роста в России по итогам 2017 года составят, по прогнозу Минфина РФ, около 2 процентов, промышленное производство в стране, судя по всему, не покажет позитивной динамики. В ноябре, по данным Росстата, оно снизилось на 3,6 процента в годовом выражении. Это максимальные темпы падения с октября 2009 года. По словам экспертов, значительный урон промышленности нанесло решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, к которому присоединилась и Россия. Какие отрасли пострадали сильнее всего и чем это чревато, выясняла DW.

Как изменился спрос на промышленную продукцию

Если еще во втором квартале 2017 года большинство предприятий российской промышленности считали спрос на свою продукцию "нормальным" (об этом свидетельствуют результаты опросов, проводимых Институтом Гайдара), то уже к концу сентября в динамике спроса наметился негативный тренд. Своего апогея он достиг в прошлом месяце. В добывающих отраслях спрос сократился на 1,6 процента по отношению к ноябрю 2016 года, что было обусловлено снижением добычи нефти (на 2,4 процента) и газа (на 3,8 процента).

Спрос на высокотехнологичную продукцию в ноябре снизился на 7,2 процента. Здесь в лидерах падения производство электротехнического, металлургического и электрического оборудования. На 2 процента сократился спрос в низкотехнологичных отраслях (легкая промышленность, производство пищевых продуктов и другие), на 1,5 процента - в среднетехнологичных (производство нефтепродуктов, химическая промышленность, фармацевтика, металлургия и прочие).

Как сообщил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Евгений Рудаков, среди всей обрабатывающей промышленности в уходящем году особенно выделяются результаты металлургического сектора и автопрома. Объем производства в металлургии заметно сократился (по данным Росстата за январь-ноябрь, на 4,1 процента), производство автомобилей, напротив, выросло (производство транспортных средств увеличилось на 13,5 процента).

От чего зависит динамика промышленного производства

Евгений Рудаков объясняет сокращение производства в металлургическом секторе в первую очередь происходящим на внешнем рынке. "На фоне избыточного предложения многие страны активизировали такие инструменты, как антидемпинговые таможенные пошлины в отношении российских производителей", - отмечает эксперт ИПЕМ.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отмечает, что динамика роста промышленности в России во многом связана с объемами добычи углеводородов. "Во-первых, добыча полезных ископаемых, в том числе нефти, является важнейшей составной частью промышленности. По этой причине сокращение добычи вследствие выполнения соглашения ОПЕК+ напрямую влияет на показатели. Во-вторых, косвенно от сырьевых сегментов зависят и обрабатывающие. В России активность в добыче нефти, как круги по воде, распространяется по всей экономике", - заявил он DW.

Впрочем, влияние объема заказов для российской промышленности от предприятий ТЭК - не единственный фактор. По словам Евгения Рудакова, определяющими также являются секторальные санкции, развитие программы импортозамещения, политика государства в части налогообложения нефтяной отрасли и политика Евросоюза относительно новых российских трубопроводных проектов.

Перспектива на 2018 год: роста не будет?

По итогам этого года эксперты ожидают примерно нулевых показателей промышленного роста, то есть снижения его темпов по сравнению с прошлым годом (в 2016-м индекс промышленного производства, демонстрирующий динамику его объемов, составлял 1,1 процента).

"Итоговый рост в промышленности в 2017 году будет, конечно, ниже, чем в 2016 году. Ресурсов для восстановительного роста в промышленности практически не осталось, значительная часть спада была отыграна еще в прошлом году", - говорит Рудаков. Около нулевой отметки ожидает и Игорь Николаев. Причем, по его мнению, таким же показатель останется и в 2018 году: "Важно, с какой тенденцией мы входим в 2018 год, поскольку экономика и промышленность инерционны. Пока мы видим замедление роста. Плюс нужно будет продолжать выполнять соглашение ОПЕК+".

Пока промышленность будет топтаться возле нулевой отметки, не будет и качественного роста экономики в целом. "Промышленность генерирует около четверти всего ВВП. Существует и косвенное влияние на экономику, ведь промышленность определяет динамику многих смежных секторов: строительства, торговли, транспорта", - указывает Евгений Рудаков. В сумме с промышленностью, по его словам, эти сектора обеспечивают более 50 процентов валовой добавленной стоимости. "Поэтому зависимость экономического роста от динамики промышленного производства трудно переоценить", - заключает эксперт.