Кампанию Владимира Путина профинансируют близкие к «Единой России» фонды 9 29.12.2017, 18:09

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Точное количество фондов, которые пожертвуют деньги на кампанию президента, пока не известно.

Бóльшая часть избирательного фонда Владимира Путина может быть заполнена за счет пожертвований фондов поддержки регионального сотрудничества и развития, рассказали источники РБК. Это бывшие фонды поддержки «Единой России»

Средства на избирательную кампанию Владимира Путина пожертвуют региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Это бывшие региональные фонды поддержки «Единой России». О том, что эти структуры намерены профинансировать кампанию президента, РБК рассказал источник в одном из фондов и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю.

18 декабря в Москве прошла встреча председателей региональных фондов поддержки регионального сотрудничества и развития, по итогам которой была принята резолюция о том, что в рамках президентских выборов организации будут «активно участвовать в кампании по повышению электоральной активности граждан России», рассказал один из участников встречи (текст резолюции есть в распоряжении ).

В рамках этого решения ряд руководителей фондов направят часть оставшихся на счетах по итогам 2017 года средств на пополнение избирательного фонда Владимира Путина, сообщил РБК представитель одной из структур и подтвердили два источника, близких к Кремлю. Точное количество фондов, которые пожертвуют деньги на кампанию президента, пока не известно; скорее всего, их будет не больше 20, сказали близкие к Кремлю собеседники РБК. С большой долей вероятности можно говорить, что они заполнят бóльшую часть избирательного фонда Путина, уточнили оба источника.

По закону «О выборах президента», каждый кандидат должен создать собственный избирательный фонд, предельный размер которого 400 млн руб. Он может формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от размера), а также средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его партией, и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Сумма пожертвования одного физического лица не может превышать 1,5% от размера фонда, пожертвование одного юридического — 7%.

Каждый фонд-жертвователь может перечислить на избирательный счет Путина не более 28 млн руб., пояснил представитель одной из организаций.

Фонды поддержки регионального сотрудничества и развития были преобразованы из региональных фондов поддержки «Единой России» в 2015–2016 годах. Структуры в прежнем виде аккумулировали средства региональных спонсоров и уже сами перечисляли деньги партии, ранее писал РБК. Причина их преобразования в том, что функционал фондов расширился, поясняет собеседник в одной из таких структур. Фонды стали финансировать не только партию, но и общественные и благотворительные проекты, в результате чего возникло «несоответствие названий реальной деятельности», уточняет источник РБК. В настоящее время зарегистрированы 73 таких фонда, говорит он.

Схема финансирования кампании Путина за счет фондов регионального развития и сотрудничества удобна тем, что позволяет минимизировать юридические и политические риски, пояснил РБК источник, близкий к администрации президента. Эти фонды — понятные для власти структуры, их юридическая и политическая надежность не вызывает никаких вопросов, уточняет он. Подобная схема использовалась и во время президентских кампаний 2008 и 2012 годов, когда значительная часть средств в избирательные фонды Дмитрия Медведева и Владимира Путина перечислялась фондами поддержки «Единой России» и самой партией, поясняет другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

На этот раз партия власти может перечислить в фонд Путина не более 28 млн руб., поскольку президент идет на выборы как самовыдвиженец. Если бы Путин шел на выборы от «Единой России», то партия по закону имела бы право перечислить ему до 50% от размера фонда.

Закон «О выборах президента» позволяет направлять средства избирательного фонда кандидата на следующие цели: сбор подписей и оплату труда сборщиков подписей; предвыборную агитацию и оплату работ информационного и консультационного характера; оплату «иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами своей избирательной кампании».