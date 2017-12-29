Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе 1 29.12.2017, 18:20

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФОТО: GETTY IMAGES

32-летний футболист занял первое место в опросе 26 международных информационных агентств.

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году. Об этом сообщается на сайте команды, пишет lenta.ru.

32-летний футболист занял первое место в опросе 26 международных информационных агентств, опередив чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, а также теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Португалец получает награду второй год подряд.

17 декабря Роналду повторил достижение бразильского футболиста Пеле, забив семь мячей на клубном чемпионате мира (КЧМ). В декабре нападающий также получил «Золотой мяч» от французского журнала France Football.

В 2017 году в составе «Реала» форвард выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, КЧМ, Суперкубки УЕФА и Испании. Вместе с национальной командой Португалии футболист пробился на чемпионат мира 2018 года.

Награда лучшему спортсмену года учреждена в 1958 году польским информационным агентством PAP.