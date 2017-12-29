Борьба активиста за право на медицинское обслуживание продолжается 1 29.12.2017, 18:29

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Член профсоюза РЭП из Бобруйска требует от 20-й поликлиники Минска объяснить отказ поставить его на учет.

Житель Бобруйска Владимир Романовский пытался на время обучения в столице встать на учет в поликлинике № 20 Минска, чтобы каждую неделю получать по рецепту препараты, необходимые ему для жизни. Однако заведующая поликлиникой № 20 отказала Владимиру Романовскому в регистрации по неясной причине; а когда мужчина включил телефон, чтобы записать видео, вызвала милицию. В милиции на Владимира Романовского составили протокол, обвинив его в хулиганстве; но суд закрыл дело ввиду отсутствия состава правонарушения, пишет praca-by.info.

Владимир Романовский отправлял жалобы на действия администрации поликлиники, однако ответ получил в стиле "отписки": формальный и не по существу.

Защитить свои интересы Владимиру Романовскому помогает правовой инспектор профсоюза РЭП в Могилевском регионе Алексей Евгенов:

- Владимир Романовский обжаловал действия главврача 20-й поликлиники Солодухо В.В. и его заместителя Чулкиной Т.М. в Комитет государственного контроля и Министерство здравоохранения. Однако ответ из комитета по здравоохранению Мингорисполкома не соответствует требованиям закона "Об обращениях граждан и юридических лиц": ответ не обоснован и не мотивирован, в нем содержатся факты, не соответствующие действительности. Например, то, что Владимир Романовский якобы отказывался предъявить паспорт. А о том, по каким причинам главврач вызвала милицию, в ответе вообще не объясняется.

Владимир Романовский отправил повторную жалобу на действия должностных лиц 20-й поликлиники. Согласно закону "Об обращениях граждан и юридических лиц", повторная жалоба влечет более строгую дисциплинарную ответственность, вплоть до освобождения от занимаемой должности.