Данкверту пришлись не по вкусу «белорусские» гранаты 6 29.12.2017, 18:55

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Сергей Данкверт

Россельхознадзор заподозрил одно из фермерских хозяйств Беларуси во ввозе запрещенной продукции.

Россельхознадзор заподозрил фермерское хозяйство "Бродок" из Беларуси в поставках в РФ запрещенной продукции растениеводства и ввел запрет на ввоз продукции из него с 29 декабря, передает interfax.by.

Как сообщает служба, с 15 по 22 декабря были задержаны 7 автомобилей, которые перевозили плодоовощную продукцию без сопроводительных документов. Это были гранаты (16,1 тонны), томаты (105,661 тонны), томаты черри (1,362 тонны), кабачки (6,637 тонны), а также около 8 тонн перца.

При проверке было установлено, что в пяти машинах на упаковке томатов, кабачков, перца стояла маркировка турецких предприятий, которые не имеют права на поставки продукции в РФ. В двух других машинах, наряду с маркировкой турецких предприятий, была выявлена маркировка белорусского производителя "ФХ Бродок" (Минская область).

"По имеющейся в Россельхознадзоре информации, белорусское предприятие "ФХ Бродок" не является производителем томатов и тем более производителем гранатов, - говорится в сообщении. - Совершенно очевидно, что под видом продукции белорусских предприятий на территорию России поступает запрещенная продукция. И это не единичный случай".

Россельхознадзор проинформировал белорусскую службу по карантину растений о запрете с 29 декабря 2017 года поставок подкарантинной продукции с ФХ "Бродок", а также попросил расследовать выявленные случаи.