Как справляют Новый год ведущий, бармен, администратор и певец 29.12.2017, 19:05

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Тысячи белорусов в новогоднюю ночь продолжают работать.

Новый год принято считать семейным праздником, но некоторые предпочитают отмечать его вне дома. Гуляют на городской площади, бронируют столик в кафе или ресторане, «зависают» в баре. Над тем, чтобы обеспечить нам этот отдых, трудятся сотни, если не тысячи людей: повара, ведущие, официанты, певцы, бармены. Tut.by поговорил с некоторыми из них и узнала, почему те соглашаются работать в новогоднюю ночь и как сами отмечают этот праздник.

Снимок использован в качестве иллюстрации.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бармен: «Это единственная ночь в году, когда можно пригубить за барной стойкой»

Старший бармен бара «Банки-Бутылки» Татьяна Лабзовская в новогоднюю ночь работает пятый или шестой год подряд. Признается, что по поводу того, что не встречает его с семьей, не страдает.

— Сначала мне было интересно работать: ты видишь веселье людей, чувствуешь себя причастным к этому. Теперь привыкла и воспринимаю это как обычное явление.

В какие-то годы Татьяна снимала квартиру с девушками, которые тоже работали в новогоднюю ночь. У подруг был собственный Новый год, который они отмечали, когда все отрабатывали свои новогодние смены.

В этот раз всю ночь с 31 декабря на 1 января в «Банках-Бутылках» работают практически все бармены. За исключением одного — его просто некуда поставить за барной стойкой.

— Чтобы решить, кто работать не будет, мы тянули жребий. Это праздник, и, поверьте, люди огорчаются, когда узнают, что работать не будут.

Татьяна рассказывает, что персонал и владельцы реально оценивают возможности заведения и понимают, что под бой курантов не смогут предложить гостям горячее или то же оливье.

— В полночь гости будут отмечать праздник в ресторанах или дома, а к нам приедут после двух ночи на напитки. Обычно наша смена — это 12−14 часов, в эту ночь бар будет работать только около четырех часов.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Какой-то дополнительной оплаты за то, что бармены работают в новогоднюю ночь, у них нет, говорит Татьяна.

— Наши рабочие дни это всегда чьи-то выходные. Это пятница и суббота, 8 Марта и Пасха. Ты либо привыкаешь к этому, либо тебя это не устраивает, и ты уходишь из отрасли.

Сказать, что Новый год в баре — праздник кассовый, нельзя, говорит девушка.

— Люди либо щедры — либо нет. Это не зависит от дня в году. Просто в этот день люди более расслаблены, нарядные. Мы дарим гостям мандарины, а еще это единственный день в году, когда можно пригубить за барной стойкой, — смеется девушка.

Ведущий: «У меня были конкретные планы: заработать на кольцо»

Ведущий Иван Величко работает в Новый год уже 8 лет подряд. Всего на его счету больше 10 таких праздников. В первый раз он работал еще студентом второго курса.

— Это с годами разрабатывается своя программа, а тогда мы с пацанами, с которыми играли в КВН, залезли в интернет и накачали конкурсов. Побегали с людьми, попрыгали. Заработали, конечно, немного, но для студентов это были хорошие деньги.

Иван вспоминает, как в 2010 году его работа 30 и 31 декабря «слетела» — он должен был вести праздник в кафе, но заказ отменился.

— У меня тогда была старенькая машина, среди соседей было много таксистов. Я взял у них «шашку» и поехал к ProStore в Малиновке. Я внаглую становился возле выхода, где стоят все таксисты. Они на меня злобно смотрели, но никаких конфликтов не было. Так людей по Малиновке и развозил. Причем я точно помню, что всем говорил: «Вы говорите, как ехать, потому что адресов я не знаю». Так за два дня (ночью не таксовал) я заработал жене на кольцо и сделал ей предложение. Да, на эти два дня у меня были конкретные планы (заработать на кольцо. — Прим.), пришлось выкручиваться, — смеется Иван.

К работе в новогоднюю ночь Иван относится спокойно. Отрабатывает, а празднует уже первого января.

— По традиции беру семью, зову в гости одноклассников. Просыпаюсь не с самого утра и обзваниваю всех больных, хромых и немощных. А сам, свеженький и бодренький, могу даже на машине съездить и забрать их.

Больше всего ведущему запомнился тот год, в который он работал в санатории.

— Тогда я вернулся домой раньше, чем все коллеги. В половину первого ко мне подошли и спросили: «Скажите, а где Дедушка Мороз? А то мы уже спать хотим». Отдыхали достаточно пожилые люди, я только начал работать и практически сразу закончил. Это был идеальный Новый год, — отшучивается Иван.

Что касается публики, то бывает так, что чиновники гуляют на ура, а студентов расшевелить сложно.

— В прошлом году застройщик нового микрорайона позвал меня вести Новый год прямо во дворе. Люди выходили из домов, была часовая программа. В этом году тоже достаточно интересный праздник намечается — 17 семей, которые дружат друг с другом, арендуют ресторан и празднуют вместе, — рассказывает Иван.

Солист кавер-группы: «Встретил Новый год с бокалом и котлетой»

Солист кавер-группы Inomarki Дмитрий Шампанов в Новый год работал трижды: в 2009, 2011 и 2015 году. В первый год выступление пришлось на клуб Doodah King. Тогда Дмитрий еще пел в группе Lifestyle.

— У меня не было семьи, я был не женат. В тот момент казалось, что предложение по деньгам было неплохим. Каких-то оригинальных вариантов встретить Новый год не было — и решил поработать.

Второе выступление солисту запомнилось больше: работу и отдых удалось совместить.

— Мы играли в кафе, где для нас, наших жен и девушек был столик. То есть мы выходили, играли какое-то время, потом отдыхали. Мы не пили, пока не закончили играть: все-таки как профессионалу после себя хотелось оставить хорошее впечатление.

Такой вариант был не самым плохим, говорит собеседник. Но больше подобным образом Новый год он с коллегами не праздновал. В 2015 году работали без отдыха и успели выступить в двух местах.

— Где-то с 23 часов до 23.45 мы играли в TNT. Прервались на выступление президента, бой курантов — и продолжили играть до часу ночи. Около двух мы были в ныне закрытом ресторане «Тусэ» и играли там до пяти утра. С 11 вечера мы постоянно играли. Я был голодный и спросил на кухне: «Ребята, может, у вас там есть что-нибудь покушать?». Они дали мне котлету, я купил бокал пива и так Новый год и встретил.

Снимок использован в качестве иллюстрации.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После того года у Дмитрия напрочь пропало желание встречать праздник на работе. К тому же теперь у него есть ребенок — дочь достаточно взрослая для того, чтобы понимать, что это за день и кто такой Дед Мороз.

— Это семейный праздник, и для меня важно отметить его в кругу близких. Лично для себя я определил, за какую сумму я бы не отказался поработать — это двойной гонорар. Но за него никто не хочет приглашать: есть коллективы, которые готовы работать и за меньшие деньги.

Администратор ресторана: «Никто не против работать в новогоднюю ночь»

Администратор одного из столичных ресторанов Маргарита рассказывает, что в их заведении правила следующие: если работал в прошлом году — не работаешь в этом.

— Кто-то работает 30 и 31 декабря, кто-то — первого и второго января, но штат должен быть укомплектован по максимуму. Мы все давно друг с другом работаем, никто и сам не против работать в новогоднюю ночь — в этом году хотели практически все.

Снимок использован в качестве иллюстрации.

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Что касается оплаты, то по закону первое января, как и все государственные праздники, оплачивается в двойном размере, отмечает Маргарита.

— Публика у нас разная, но гости обычно приличные. Люди с невысоким достатком не смогут себе позволить отметить праздник в ресторане с программой. Очень многие пары отмечают вдвоем, к кому-то приезжают родственники из других стран.

Что касается предпочтений, то под бой курантов практически все заказывают минимум по бокалу шампанского. Пользуется спросом и салат оливье.

— Это блюдо есть в новогоднем меню любого ресторана. Только в ресторане подешевле будет стандартный салат, в том, что подороже, будет какой-нибудь один ингредиент из категории «изысканных» .