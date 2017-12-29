В 1940 году США предлагали Финляндии эвакуировать все население на Аляску 3 29.12.2017, 19:15

4,829

Операция должна была быть осуществлена за четыре месяца.

Новый американский документальный фильм «Операция "Аляска"» предлагает версию развития событий в том случае, если бы план по эвакуации был бы претворен в жизнь, пишет yle.fi.

Когда в 1939 году началась Зимняя война между Советским Союзом и Финляндией, в Соединенных штатах Америки развернулась масштабная кампания в поддержку «самой восточной демократии». В движении участвовали как простые граждане, так и видные политики и звезды Голливуда.

В начале 1940 года в США был разработан план полной эвакуации всех 3,7 миллионов человек, населявших тогда Финляндию, в случае захвата территории СССР. Новой родиной финнов должен был стать самый северный американский штат Аляска.

Операция должна была быть осуществлена за четыре месяца. Переброска Финляндии на Аляску была бы замаскирована под ремонт поврежденной в ходе войны объектов инфраструктуры. В первую очередь необходимо было запастись провиантом в дорогу и взять как можно больше лекарств и медицинских приборов. Жителей страны доставляли бы до портов 740 паровозов и 24 тысяч железнодорожных вагонов, 7000 мотоциклов, 2900 автобусов, 18 тысяч грузовиков, 25 тысяч автомобилей и 300 тысяч повозок с лошадьми. Для перевозки всего населения Финляндии потребовалось бы три тысячи ходок кораблей, в распоряжении правительства было 12 портов на территории страны. Путешествие до Аляски длилось в то время от двух до трех месяцев.

Согласно плану, на новой родине у финнов была бы трудовая повинность и обязательство жить на Аляске в резервации как минимум десять лет. После этого срока всем было бы предоставлено гражданство США. Однако Зимняя война закончилась, и эвакуация не понадобилась.

О том, как бы проходила эта эвакуация и как бы сложилась история в случае ее осуществления, рассказывает новый документальный фильм производства США «Операция "Аляска"». На портале Yle Areena документальная работа уже доступна.