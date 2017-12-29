300 долларов за квартиру на Новый год - кто больше? 29.12.2017, 19:30

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За пару дней до праздника свободное жилье есть, но с ценами хозяева не скромничают.

«Кто не успел, тот опоздал» — накануне Нового года эта поговорка актуальна как никогда, если речь идет о съемном жилье, где можно отметить праздник веселой компанией. Недорогие и красивые квартиры на сутки бронируются примерно за месяц до 31 декабря, а ближе к этой дате остаются сомнительные варианты: либо слишком дорогие, либо непримечательные и далеко от центра города. «Онлайнер» изучил, что сейчас творится со спросом и предложением на рынке суточного жилья.

Сдам

Итак, одну из самых дорогих квартир на Новый год пытаются сдать за 600 рублей. Собственники приравнивают жилье к категории VIP, что неслучайно: расположение — центр города, на улице Кирова, ремонт — дизайнерский. «В ванной столешница из мрамора, стиральная машина, шампуни и гели для душа, фен, душевая кабина. На кухне все необходимое для проживания, много посуды, бокалов, микроволновка, кофеварка. В зале камин и 2 дивана, барная стойка», — говорится в объявлении. Квартира подходит для размещения четырех человек, а это значит, что каждому придется скинуться по 150 рублей.

Рядом с гостиницей «Беларусь» на Новый год сдается квартира за 180 рублей. В ней есть три спальни и гостиная. Из укомплектовки — посуда, постельные принадлежности, полотенца, бытовая техника и другие нужные вещи. Собственники готовы уступить и предложить скидку.

Еще одна квартира — в районе вокзала — имеет национальный колорит и предлагается в аренду на сутки. Цена стартует от 70 рублей, в праздничные дни — дороже. Видимо, жилье рассчитано на иностранцев: «Сдам 2-комнатную квартиру в белорусском национальном стиле, в самом центре столицы. Вас ждет белорусский национальный колорит в каждой детали, натуральный запах деревянной мебели и другие яркие и самобытные авторские работы из древесины, соломы, льна. Приезжайте к нам! Почувствуйте атмосферу тепла, уюта и гармонии белорусского дома». Данный вариант также пока свободен в Новый год.

Сниму

Это самые дорогие варианты жилья на Новый год, найденные на «Барахолке». Если сильно захотеть, то можно уложиться и в меньшие деньги. Хотя потенциальные арендаторы понимают реалии рынка и готовы выложить круглые суммы.

Это подтверждают объявления с криком о помощи со съемом «новогодних» метров. Например, компания из четырех человек готова снять квартиру (предпочтительно в Малиновке) за 200 рублей. Аналогичная компания ищет жилье с заселением 31 декабря за 130 рублей. В любом случае времени осталось не много, так что заинтересованные стороны обязательно смогут договориться.