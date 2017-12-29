Белорусский тренер возглавит украинский «Верес» 29.12.2017, 19:40

Анатолий Юревич

В ближайшее время Анатолий Юревич будет объявлен главным тренером украинского клуба.

Белорус Анатолий Юревич вскоре будет объявлен главным тренером «Вереса», сообщает football.ua.

Юревич сменит на этой должности Юрия Вирта, с которым, как утверждают СМИ, недавно был расторгнут контракт.

В Украине 60-летний специалист работал главным тренером запорожского «Металлурга» на протяжении трех месяцев в 2004 году.

Среди достижений, чемпионский дубль с клубом «Славия-Мозырь» в 1996 году, а также серебряные медали чемпионата Беларуси в 1995 и 2007 годах. Работал в Казахстане. В последнее время был ассистентом тренера в перволиговой «Звезда-БГУ».

Отметим, что «Верес» не комментирует информацию об увольнении Вирта и назначении Юревича.