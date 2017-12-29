Правитель Филиппин назвал боксера Мэнни Пакьяо своим преемником 1 29.12.2017, 20:06

Мэнни Пакьяо

Родриго Дутерте отметил успехи известного боксера на должности сенатора.

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) в последние годы имеет все меньше времени для тренировок. Но зато на Филиппинах титулованный боксер стал одним из самых влиятельных политиков, передает xsport.ua.

Нынешний глава островного государства Родриго Дутерте считает, что «Пакман» должен стать его преемником на посту президента:

«Жизнь и поступи Пакьяо вдохновляют на то, чтобы сделать его президентом. В качестве сенатора он отлично справляется со своими обязанностями, является тем лидером, который заботится о своей стране и делает все для ее блага», − цитирует Дуерте BoxingScene.

Мэнни Пакьяо ведет активную политическую деятельность с 2007 года. В 2016-м он выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора и смог выиграть выборы, заручившись поддержкой 15 миллионов соотечественников. Следующие выборы президента на Филиппинах состоятся в 2022-м году, и к этому времени 39-летний Мэнни, вероятнее всего, уже завершит карьеру в боксе.

В 2017-м Пакьяо провел только один бой. В Брисбене филиппинец проиграл единогласным решением судей австралийцу Джеффу Хорну и лишился чемпионского титула WBO в первом полусреднем весе. В апреле Мэнни собирается вернуться на ринг и уже подыскивает себе соперника.