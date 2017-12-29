Чем занять школьников в зимние каникулы 2 29.12.2017, 20:19

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Шпаргалка для любящих родителей.

Наступили дни, когда школьники, забыв об учебе и постоянных нагрузках, могут, наконец, отдохнуть. А поскольку зимние каникулы довольно длинные, родителям приходится серьезно подумать, чем занять своих чад в этот период: ведь никому из них не хочется, чтобы дитятко слонялось целый день по улице или прилипло к экранам компьютеров и телевизоров, пишет planetabelarus.by.

Конечно, есть разнообразные заграничные варианты: детей и взрослых ждет приветливый Йоулупукки в далекой Лапландии, да и моря и океаны еще никто не отменял. Но, если все-таки ребенок остается дома, то сегодня можно хоть каждый день придумывать для него разнообразные развлечения.

Деды Морозы

Количество этих сказочных персонажей в стране год от года растет. У многих из них есть свои дома и резиденции. Разумеется, самым главным в этом сообществе остается Дед Мороз, обосновавшийся в Беловежской пуще. Большинство туристических компаний взяли этот бренд на вооружение и организуют туда небольшие путешествия для ребятишек. В основном это автобусные поездки, предполагающие ранний выезд и поздний приезд, посещение вольеров с животными, визит в резиденцию Деда Мороза и подарки. Эти поездки будут осуществляться до 14 января. В последние несколько лет из Минска в резиденцию сказочного дедушки можно отправиться и по железной дороге. Поезд отправляется из столицы вечером, в Брест прибывает утром, а затем на автобусе гости едут в Беловежскую пущу.

С 22 декабря по 7 января детишек можно отвести на встречу с Дедом Морозом, который обосновался в столичном парке имени Горького. На общение с дедушкой отводится 15 минут, а затем ребенок получит подарок и унесет на память фото.

Не так давно Дед Мороз и Снегурочка поселились в Центральном ботаническом саду. Здесь устраиваются сказочные новогодние представления с хороводами и прочими забавами. С 22 декабря на Детской железной дороге начал курсировать знаменитый «Новогодний экспресс». Его маршрут приведет детишек на лесную поляну, где их ожидают наряженная елка и настоящее рождественское приключение с участием Деда Мороза и Снегурочки. Кроме «Новогоднего экспресса», есть еще «Волшебный автобус», который курсирует по улицам города Минска с 22 декабря. Проект Minsk City Tour компании «Сити Бас» организует настоящее новогоднее приключение прямо на улицах города. Тур ориентирован на детей 5–10 лет.

Одновременно посмотреть на животных и пообщаться с Дедом Морозом можно и в Минском зоопарке. Он ждет посетителей ежедневно с 10.00 до 17.00. 25 и 30 декабря, а также 7 января с 13.00 до 14.00 зоопарк приглашает на театрализованные представления «В свете елочных огней».

Если минские Деды Морозы вас не привлекают, можно отправиться в небольшое путешествие, к примеру, в Станьково, где посетителей ждут герои любимых сказок, игры и хороводы у новогодней елки, праздничная атмосфера и волшебное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Детям и взрослым предлагается программа «Щенки спасают Новый год».

На зимних каникулах открывают свою усадьбу в туристическом комплексе на берегу реки Гавья Дед Зимник Налибокский и Баба Завируха, которые успешно конкурируют с обычными Дедом Морозом и Снегурочкой. Хозяин усадьбы убеждает гостей в том, что он родной брат Деда Мороза и демонстрирует при этом свои волшебные умения.

Здесь живут также Михайло Потапыч, Баба-яга и ее свита, приезжают погостить другие волшебные герои зимней сказки. Перед тем как добраться к домику местного Деда Мороза, гости попадают в увлекательное приключение в сказочном лесу в сопровождении гномика, по дороге посещают медвежью хижину, избушку Бабы-яги и схрон лешего. Также в усадьбе ежедневно проводятся спектакль под открытым небом, хороводы, работают аттракционы. Театрализованное представление сезона 2017–2018 года называется «Лекарство от жадности».

Не обижены будут детишки и из регионов страны. К примеру, на Гомельщине Дед Мороз расположился на территории культурно-развлекательного комплекса «Бубновка». А на Могилевщине новогодние представления проходят в местном зоосаде, что расположен в поселке Буйничи. Дед Мороз на Гродненщине будет встречать гостей на Августовском канале. В общем, выбор есть. К сожалению, самый настоящий белорусский дедушка – Зюзя Позерский – до сих пор так и не нашел себе достойного пристанища и по-прежнему «бадзяецца» по лесам и полям.

Новогодние представления

Тут от разнообразных предложений просто глаза разбегаются! Дело только в сроках и цене на билеты. Одним из центральных событий остается Главная Елка страны, которая традиционно проходит во Дворце Республики. На этот раз организаторы предлагают ребятишкам посмотреть фееричный блокбастер «Куры Не/против Лис». Это прекрасная сказка о настоящей дружбе. После окончания представления маленьких зрителей ждет зажигательная дискотека возле новогодней елки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и клоуном Кнопочкой, а затем – вкусные подарки!

«Волшебный полет в Новый год» – так называется представление в КЗ «Минск». Зрители познакомятся с героями этой сказки – это Дюймовочка, Кот в сапогах, Елена Прекрасная, Иван-дурак, Баба-яга, Змей Горыныч, Кащей…

На «Минск-Арене» пройдут Фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза». В нынешнем году к дружной компании присоединятся Папус и Мася, ведь Новый год – это семейный праздник. Вместе с профессором Чудаковым фиксиродители будут помогать Нолику с Симкой и их друзьям Фаеру, Верту и Шпуле в борьбе со злыми силами. Во что бы то ни стало героям нужно разбудить Деда Мороза, чтобы Новый год состоялся, а дети не остались без подарков.

Много неожиданных сюрпризов ждут детей в ТЮЗе, на спектакле под названием «Як Кікімара Снягуркаю была». В Белгосцирке обещают «Новогоднюю сказку», а в Белгосфилармории дают «Снежный бал». Можно сходить в аквапарк «Лебяжий» или познакомиться с дельфинами, посетить конноспортивное новогоднее шоу… Вариантов приятного времяпровождения буквально сотни на любой вкус и кошелек. Ведь есть еще кинотеатры с новыми мультиками, утренники в школах и детских садах.

Провести время с пользой

Для этого существуют самые различные способы. Например, можно своими руками сделать елочную игрушку. Для этого нужно отправиться в ТРЦ Galleria Minsk, где на 5-м этаже открылся первый музей-фабрика елочных игрушек. Экспозиция музея в этом году дополнилась филиалом минской фабрики елочных игрушек «Грай». Но главное – ребята смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи стеклянной елочной игрушки под руководством художника фабрики!

26 декабря начинает работу Новогодний арт-лагерь в творческой мастерской Yel'. HNYcamp – это 7 мастер-классов, 7 душевных чаепитий, 7 рождественских подарков своими руками, в том числе набор игрушек для елки и рождественские открытки. Возраст гостей – 7+. В детском образовательном центре «Дарсай» 29 декабря можно будет своими руками свалять из шерсти собаку. А 30 декабря культурно-развлекательный центр Family Club приглашает детей от 5 лет на мастер-класс по выпечке имбирных пряников.

Для тех родителей, которые бы хотели пристроить своих чад не на день-два, есть зимние лагеря. Например, загородный клуб «Фестивальный» готов принять детей от 8 до 12 лет и предлагает школьникам на зимних каникулах погрузиться в мир загадок Леонардо да Винчи и объяснить, почему так улыбается Джоконда и какие изобретения принадлежат великому мастеру. В других лагерях можно изучать языки и погрузиться в мир современных компьютерных технологий.

…Каникулы – веселая пора. Если повезет с погодой, то будут и санки, и лыжи, и коньки, и прочие зимние забавы. В любом случае, скучать детям не придется!