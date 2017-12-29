Премьер-министра Австралии оштрафовали на $250 из-за фотографии 4 29.12.2017, 20:26

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Малкольм Тернбулл

Малькольма Тернбулла оштрафовали из-за снимка, где он управляет лодкой без спасательного жилета.

Премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла оштрафовали на 250 долларов за фотографию. На снимке глава правительства управляет лодкой без спасательного жилета, нарушая таким образом правила безопасности на воде. Об этом сообщает The Telegraph.

Фотографию с Тернбуллом на моторизованном надувном плоту в гавани Сиднея опубликовала австралийская газета. После этого политик написал на своей странице в Facebook пост с извинениями, заверив, что правила безопасности на море носят «весьма условный характер», но он «усвоил урок».

В своем извинении премьер отметил, что он только перемещал лодку на короткую дистанцию и был близок к берегу в момент, когда была сделана фотография.

«Водная безопасность особенно важна в это время года, и, как я обнаружил сегодня, все мы должны быть очень внимательны к правилам о ношении спасательных жилетов», - сказал Тернбулл.