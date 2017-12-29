МОК одобрил нейтральную форму для российских олимпийцев 5 29.12.2017, 20:46

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С формы убрали цвета российского флага, герб и логотип Олимпийского комитета России.

Международный Олимпийский комитет одобрил форму для российских спортсменов, которые будут выступать на зимней Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. Об этом сообщает агентство RNS.

С формы пришлось убрать цвета российского флага, герб и логотип Олимпийского комитета России. Вместо них будет только эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский спортсмен из России). Форма будет иметь три основных цвета: серый, белый и красный.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным фактом, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. По решению МОК также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.