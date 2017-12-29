Из-за долга по «коммуналке» могилевчанин лишился квартиры, в которой жил 40 лет 7 29.12.2017, 21:38

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Фото с сайта sgpress.ru

Коммунальные услуги мужчина не оплачивал около двух лет.

В Могилеве из двухкомнатной квартиры по улице Сурганова выселили мужчину, задолжавшего коммунальным службам крупную сумму. Человек проживал по данному адресу с 1977 года, в свое время не воспользовался правом приватизации жилья и сейчас оказался на улице.

«С 1 июля 2016 года неприватизированное государственное жилье перешло в разряд арендного. Человек не оплачивал ни арендную плату, ни долг по „коммуналке“, поэтому дело было передано в суд», — пояснили Onliner.by в Центре городских информационных систем Могилева.

Коммунальные услуги мужчина не оплачивал около двух лет. К 1 декабря 2017 года долг накопился внушительный — 868,79 рубля плюс пеня в 1212,13 рубля. Вместе с мужчиной в квартире зарегистрированы его бывшая супруга и совершеннолетний сын, однако они долгое время не проживают там и финансово помогать в погашении долга не захотели. Вначале сотрудники Центра городских информационных систем пытались по-хорошему уговорить неплательщика рассчитаться. Затем отключили коммунальные услуги. Но и это не помогло.

В итоге суд вынес решение: договор найма квартиры расторгнуть, должника выселить без предоставления другого жилого помещения.

«Это второй такой случай за последнее время в Могилеве. Крайняя мера применяется, лишь когда все остальные способы воздействия на должника не возымели действия», — отметили в Центре городских информационных систем.