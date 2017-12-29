Минчанин расстался с женой и похудел на 45 килограммов 3 29.12.2017, 21:01

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Ранний развод парень достижением не считает, а вот потерей веса доволен.

Чеки за доставку периодически улетали за сто рублей. В комплекте шли пицца, бургеры, несколько литров колы и догонка из сладостей, чтобы хомячить в свое удовольствие. Примерно таким был семейный досуг. Потом не стало семьи, а вместе с ней — и досуга. Артур скинул с себя обязательства мужа и лишние килограммы. Ранний развод парень достижением не считает, а вот потерей веса доволен. Правда, признается, что провернул все это слишком радикально, потому есть некоторые последствия, пишет «Онлайнер».

Углеводная ведьма, 27 дембелей

Учился на экономиста-менеджера. Окончил вышку. Чтобы забрать диплом, для порядка попросили подписать армейскую повестку. Решил, ну ладно, чирканул по бумажке… Через полгода отправился в армию.

Примерно в одно время с повесткой появилась девушка. Крепким узлом завязались отношения и любовь к сладкому.

— Я всю жизнь был полным. У меня вся семья полная. Во всех смыслах — и по составу, и по массе. Девушка моя любила поесть, но не толстела. Есть такое сленговое выражение — углеводная ведьма. А я вот ни разу не такой. Я набирал конкретно.

Служить отправили в 527-ю роту специального назначения. Рядышком с Борисовом.

— Не скажу, что спецназ по лайту. Но такой, средней степени тяжести. Мне, честно, даже понравилось.

Армия в стереотипном восприятии — это физуха и дедуха. Физухи было не очень много, каждый по большей части занимался сам собой. Дедухи, в принципе, тоже.

— Я был один молодой среди 27 дембелей. Естественно, иногда прихватывали. Но не сильно.

Пентхаус, Дольф Лундгрен

Во время службы женился.

— Гибкость в отношениях позволяла выбивать себе увольнительные каждые две недели. В январе отправился в очередной отгул. Тогда и сделал предложение. Спокойно, без особой романтики. Дома отдыхали, ну я и предложил ей выйти за меня. В одной из следующих увольнительных женился. За время побывки дома поправился на три килограмма.

Жена каждые выходные привозила в часть здоровые пакеты пайки.

— Типа, дорогой, любимый, родной, кушай. Честно, было так много, что даже я половины не съедал. Бо́льшую часть стабильно отдавал дедам.

Потом солдата перевели в Заслоново.

— Лучшая часть в стране. Вообще! Лучше и представить нельзя. Все новенькое, свежее. Телевизор, кровати, душ, плитка. Пентхаус, а не казарма. Но это уже не спецназ, это разведка. В общем, я чуть-чуть Дольф Лундгрен. Универсальный солдат. Но это только в мыслях. На деле все попроще.

Вокруг — множество себе подобных. Отношение — лояльное. Дедухи — почти нет.

— Ну, если деды не хотели копать, отправляли младших. Максимум, если накосячил, отжимался за ВДВ. Не очень качественные подходы, грудь пола не касалась. В остальном — принеси, подай, иди на фиг, не мешай. Я не жаловался.

105 килограммов, армейский кроссфит

До армии Артур весил где-то 105 килограммов — крепкий такой мужик-центнер. В Заслоново приехал с соткой на весах. В итоге за службу сбросил до 95.

Помогла физкультура.

Обитали в очень длинном трехэтажном здании. Казарма на 150 человек. Непосредственно там же обустроили тренажерку. Просто угол, напичканный снарядами. Одна штанга, блины, гантели, гири. Все свеженькое, уже не советское.

— Желающих заниматься со штангой было много. А гири и гантели все время свободные были. Я прикинул, что стоять в очереди за штангой — это не вариант. Занялся армейским кроссфитом.

Парень научился лавировать между уставными нормами и выбил для себя особый распорядок дня. Вставал не в 6:00, как все, а в 5:00.

— Пятнадцать минут делал разминку. Потом занимался. Затем мылся, брился. И без десяти шесть уже сидел и пил кофе, дожидаясь всех. После ужина тоже тренировался — в основном гири и гантели. Если освобождалась штанга, то и хорошо.

Такси, M&M’s

Отслужил год. За месяц до дембеля почувствовал дом и расслабился. На гражданке съехались с женой.

— Я все хотел в банк устроиться, но собеседование завалил. А друг работал в такси, так и мне предложил. Затянуло. Хорошая работа. Я выезжал в четыре дня, катался до ночи. А по выходным мы с женой ели. Заказывали на 80 рублей, на 90, на 100. Сейчас я вспоминаю те масштабы и думаю, что это вообще сумасшествие.

Иногда получалось так: пицца, кола, пару больших бургеров, картошка, чипсы, еще два литра колы, Snickers, M&M’s, печенье или шоколадка к чаю. На одного человека. Все съедалось за час-полтора.

— За год совместной жизни таких вечеров было не меньше 120. Я не занимался, работал сидя — меня, конечно, разнесло. 129,6 — мой самый критичный вес в то время. Многие избегают стресса и депрессии с помощью алкоголя, наркотиков, других вещей. Я же забывался и забивался едой.

Артура дергали мысли, что он молодой, с образованием, но работает в такси и не растет.

— Жена говорила, что я ей и такой нравлюсь. Ну а я что? Съел банку чипсов — и жить уже полегче.

Жиросжигатель, «Козел!»

Летом почему-то встрепенулся и начал усиленно заниматься кроссфитом. В итоге скинул 15 килограммов.

— Я облегчил себе питание и купил жиросжигатель. Сразу говорю: никому не советую. Нервная система все время в напряжении. Правда, после периода активности я снова расслабился и набрал свои веса.

Началась осень. Вместе с ней пришла депрессия.

— Мы много ругались с женой. Как-то я свалил на неделю. Потом вернулся. Настали выходные, пошли в кафе. Все наше трапезничество все в тех же объемах повторилось. В понедельник я проснулся. Жена ушла на работу. Я встал, собрал все нужные шмотки за полчаса и уехал. На следующий день сходил постригся, надел свежую рубашку и пошел покупать абонемент в фитнес-клуб.

Попытки уйти из семьи были и раньше — всего четыре или пять. После финальной попытки от бывшей жены пришла короткая SMS: «Козел!» Через неделю договорились о разводе.

В 24 года у Артура было килограммов 40 лишнего веса и развод.

Нервяк, электронная сигарета

Снова потянулся за жиросжигателем.

— У меня был собственный стресс, стресс от развода, стресс от жиросжигателя. Тем более жил без выходных.

Как-то в семь часов вечера в машину сел клиент. Мужчина начал дергать рычаги, крутить музыку. Водитель попросил успокоиться раз, второй, третий. Начался нервяк.

— Тут он стал меня душить. Я дал по тормозам и начал прибивать его электронной сигаретой. Под рукой лежал металлический мундштук — им и бил. Мы по Богдановича ехали, ближе к Зеленому Лугу. Когда остановил машину, этот тип забрал мои кошелек и телефон да побежал. Милиция нашла его через 20 минут.

Самое интересное, что через два месяца мужчины встретились в одном фитнес-клубе.

— Но я похудел еще больше — он меня не узнал. Да и в момент нашего конфликта был сильно гашеный.

Тыквенные семечки, Боровая

Исключил из рациона все сладкое, все газировки. Только овощи, орехи, мясо, каши. Булки — нет. Молоко — тоже нет. Четыре месяца вообще не было никакой молочки. Рациональных объяснений нет, просто загон.

Параллельно занялся спиннингом — это интенсивная тренировка на велотренажере. Имитация Le Tour de France. Тренажеры социализированные. Занятия три раза в неделю. Плюс тренажерка или бассейн.

— Занимался так с октября до середины июля. По питанию ни разу не сорвался. Была только одна слабость — тыквенные семечки. Когда отец привозил из деревни, мог зависнуть до победы. Засыпаешь, но все равно лузгаешь. Очень вкусно. Но калорийно.

Вес шел вниз. Резкий рывок позволил скинуть 30 килограммов.

— На работе как-то заболел живот. Подумал: «Чего вдруг?» Купил «Но-Шпу», выпил — не проходит. Через три часа поехал домой. А разогнуться уже не могу. Ходить сложно, дышать. Вызвал скорую.

Машина ехала в Боровляны. По пути Артур набрал сестру (та работает в больнице). Предложила ехать к ней. Пациент попросил водителя скорой высадить его в районе кольцевой: «Мужики, остановите, пожалуйста». — «Нормально все с тобой?» — «Нормально». Дождался такси. Поехал в больницу возле стадиона «Динамо».

— Потом мне вырезали аппендицит. Врачи сказали, что это, скорее всего, из-за стресса. Кайфанул от анестезии. Проснулся с трубкой в животе. Пошел гулять по улице. Сейчас, насколько понимаю, аппендицит не вырезают, просто делают три маленькие дырочки и как-то высасывают. Почти без шрамов. Через два дня лежки я уже работал.

Вымерять контейнер, охотник

С трудом, но вернулся на тренировки. Познакомился с девушкой-тренером. Та захотела сделать из Артура свой проект по питанию, проверить накопленные знания.

— Она откорректировала мне технику, дала советы по питанию. Первую неделю было непривычно считать и вымерять контейнеры. Но теперь это для меня очень естественно. Сейчас не могу представить, как я буду есть ресторанную еду.

Последние три месяца Артур просыпается в пять утра. Если хочет поспать, то на десять минут позже. Сразу готовит.

— У меня это занимает 30 минут. Я делаю себе утреннюю овсянку с яблоками и бананом. Отправляю в духовку на 25 минут граммов 300 мяса. Специи можно в неограниченном количестве. У меня отец — охотник. Покупаю у него дикое мясо. Рис, гречка — в мультиварке. В телефоне есть таблица, которая подсчитывает мне калории.

В семь утра открывается зал. Занятие занимает 55 минут.

— Кроссфит — это получасовая тренировка. В 8:30 начинается работа. Потом я еду на еще одну тренировку или отдыхать. Мой предельно низкий вес составлял 85,3 килограмма. По сравнению с 129,6 — очень даже.

Гормон стресса, десять видов яичницы

Артур уволился из такси. Уже два месяца занимается напольными покрытиями. Говорит, по кайфу.

— Ничего сложного в потере веса нет. Просто нужно терпеть и вырабатывать привычку. У меня сбалансированное питание по белкам-жирам-углеводам. Я не могу перейти на другую еду. Все подсчитываю. Тем более готовить интересно. Я теперь умею делать десять видов яичницы. Научился запекать мясо по-разному. Салатов множество знаю. Теперь на еду у меня уходит рублей 350. Это сильная экономия по сравнению с периодом моего обжорства.

Парень говорит, что нельзя худеть столь резко, как он.

— У меня кожа растягивается сантиметров на пять. Она висит. Чтобы стянулась, нужны специальные мази и массажи. Это время и деньги. Их пока нет. Мои 45 килограммов надо скидывать примерно полтора-два года. А я скинул за девять месяцев. Плюс на каком-то этапе я сдал анализы. Оказалось, гормон стресса был превышен в четыре с половиной раза. А это сильный удар по голове. После консультаций с тренером и врачом восстановил этот показатель.

Баня, ЗОЖ головного мозга

Артур никому не желает развода.

— Чисто технически семья распалась из-за меня. Для мужчины это не особо достижение. Но мера оказалась терапевтической. Пару раз я пытался подружиться с бывшей женой. Но смысл от этой дружбы? У нее своя жизнь, у меня — своя.

В итоге что полезнее: ЗОЖ или развод?

— Работающая голова. Надо понимать, чего хочешь. Грамотный ЗОЖ — в первую очередь работа головой. Я на стартовом этапе любил давать организму стресс. Как-то не ел мяса три недели. А еще был у меня загон есть фрукты и пить много воды в бане, а потом в снегу валяться. Страдал херней по полной программе. Вес стоял, я волновался, у меня начался ЗОЖ головного мозга. Потом успокоился. В общем, повторять такое не стоит.