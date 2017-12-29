Минское «Динамо» победило лидера регулярного чемпионата КХЛ 29.12.2017, 22:12

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«Зубры» обыграли питерский СКА со счетом 6:3.

Уступив первый период, «зубры» продемонстрировали ошеломляющее начало второй трети встречи, забросив в ворота безоговорочного лидера турнира три шайбы за 58 секунд, передает «Прессбол».

Динамо Минск — СКА — 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Динамо: Энрот; Граньяни — Денисов (к), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Осипов, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Китаров — Амброжейчик; Шинкевич — Знахаренко, Павлович — Волков — Дрозд.

СКА: Шестеркин; Гавриков — Войнов, Ковальчук (к) — Шипачев — Калинин; Хафизуллин — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников; Яковлев — Белов, Широков — Коскиранта — Торесен; Рыков — Зуб, Барабанов — Каблуков — Кетов.

Шайбы: 0:1 — Яковлев (Белов, Торесен, 2.32). 1:1 — Граньяни (Лингле, Китаров, 22.36). 2:1 — Скилли (Хауден, 23.27 — бол.). 3:1 — Ковыршин (Буйницкий, 23.34). 4:1 — Фонтэйн (Осипов, Китаров, 25.51 — мен.). 4:2 — Широков (Зуб, 37.23). 5:2 — Павлович (57.49, п.в.). 6:2 — Хауден (Скилли, 58.35, п.в.). 6:3 — Плотников (Шипачев, 58.58).