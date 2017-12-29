Что ждет мир в 2018-ом году Юрий Фельштинский, доктор исторических наук

29.12.2017, 22:30

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

В 2018 году может случиться быстрая и блистательная победа над диктатурой.

В США 2017-ый прошел под знаком российского вмешательства в американские выборы и победы Трампа. В России знаменательным событием стали участие российской армии в Сирийской гражданской войне и удержание там у власти Асада, положение которого сегодня выглядит стабильнее, чем ранее. В Европе в ряде стран прошли выборы и референдумы. Англия вышла из Евросоюза. Франция – не вышла и теперь уже не выйдет. Не выйдет и Германия. В Азии обозначился кризис из-за упорных попыток северокорейского руководства создать ядерное оружие, способное нанести удар по США. На Ближнем Востоке усиливается влияние Ирана, пытающегося стать региональной супердержавой. На этом фоне переворот в Саудовской Аравии, произошедший под флагом прогресса, кажется еще и попыткой саудо-аравийского руководства противостоять росту иранского влияния.

Самой большой угрозой в 2018 году кажется вероятная Вторая корейская война. Она начнется ударом США по Северной Корее. Но последствия этого удара абсолютно непросчитываемы. Эти удары могу привести к быстрой и блистательной победе Америки над северокорейской коммунистической диктатурой и объединению Кореи под главенством Южной Кореи, но могут привести к затяжной Второй корейской войне и гибели сотен тысяч и даже миллионов людей, не говоря уже о существующем риске использования воюющими сторонами ядерного оружия.

Вторым по взрывоопасности является ближневосточный регион из-за возможного военного противостояния с одной стороны Ирана и Израиля, с другой – Ирана и Саудовской Аравии. Стороной-агрессором в этом или этих конфликтах является Иран.

Думаю, что в 2018 году мы можем также стать свидетелями попыток создания нового государства – Курдистана, что нарушит стабильность еще и в Турции.

Юрий Фельштинский, «Обозреватель»