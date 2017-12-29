Ганцевичский райисполком купил новое авто – не Geely 2 29.12.2017, 22:38

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Райисполком купил новый автомобиль почти за 20 тысяч долларов.

Ганцевичский райисполком приобрёл новый автомобиль УАЗ Патриот. Заключение сделки состоялось 27 декабря, сообщает ganc-chas.by.

Согласно договору на покупку потрачено 38 961 рубль (в переводе на валюту – это примерно 19,5 тысяч долларов) из бюджета Ганцевичского района. Поставщиком нового автомобиля УАЗ 3163-475 является Общество с ограниченной ответственностью «ПарадАвто» из г. Борисова.

Ганцевичский райисполком не поддержал отечественного производителя. Напомним, в ноябре на открытии нового завода «БелДжи» в Борисове Лукашенко заявил, что импортные автомобили чиновников будут постепенно заменять на Geely.