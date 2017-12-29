Фотофакт: Новогодний шопинг в Нью-Йорке 100 лет назад
- 29.12.2017, 22:59
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Издание Business Insider опубликовало фотографии Нью-Йорка начала ХХ века в период новогодних праздников.
Есть две даты в году, когда американские магазины едва справляются с наплывом покупателей, – это Черная пятница и Рождество. И если в первом случае многие обходятся онлайн-шопингом, то во втором все предпочитают ходить по реальным магазинам, пишет vokrugsveta.ua.
Так же было и сто лет назад. Эти фото 1900–1915 годов показывают, как в то время выглядела новогодняя елка Нью-Йорка и где жители города искали подарки на Рождество.
Дети завороженно рассматривают в витрине игрушки.
Просто посреди улицы продавались поздравительные открытки.
Уже в начале ХХ века магазины Нью-Йорка украшали свои витрины к праздникам.
Санта-Клаус собирает пожертвования на благотворительность.
Все спешат купить подарки.
Возможно, этот мальчик стал музыкантом, когда вырос.
Шестая авеню была популярной торговой улицей в 1900-х.
Рождественские открытки можно было купить всего за 1 цент.
Взрослые тоже не могут пройти мимо магазина игрушек.
А эти дамы, наверное, делятся советами, где и что можно купить. Судя по сверткам, шопинг удался у обеих.
На тротуаре не протолкнуться.
Птичку, не желаете?
Полиэтиленовых пакетов тогда еще не было, покупки складывали в коробки и корзины.