Фотофакт: Новогодний шопинг в Нью-Йорке 100 лет назад 29.12.2017, 22:59

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Издание Business Insider опубликовало фотографии Нью-Йорка начала ХХ века в период новогодних праздников.

Есть две даты в году, когда американские магазины едва справляются с наплывом покупателей, – это Черная пятница и Рождество. И если в первом случае многие обходятся онлайн-шопингом, то во втором все предпочитают ходить по реальным магазинам, пишет vokrugsveta.ua.

Фото: Library of Congress

Так же было и сто лет назад. Эти фото 1900–1915 годов показывают, как в то время выглядела новогодняя елка Нью-Йорка и где жители города искали подарки на Рождество.

Фото: Library of Congress

Дети завороженно рассматривают в витрине игрушки.

Фото: Library of Congress

Просто посреди улицы продавались поздравительные открытки.

Фото: Library of Congress

Уже в начале ХХ века магазины Нью-Йорка украшали свои витрины к праздникам.

Фото: Library of Congress

Санта-Клаус собирает пожертвования на благотворительность.

Фото: Library of Congress

Все спешат купить подарки.

Фото: Library of Congress

Фото: Library of Congress

Возможно, этот мальчик стал музыкантом, когда вырос.

Фото: Library of Congress

Шестая авеню была популярной торговой улицей в 1900-х.

Фото: Library of Congress

Рождественские открытки можно было купить всего за 1 цент.

Фото: Library of Congress

Взрослые тоже не могут пройти мимо магазина игрушек.

Фото: Library of Congress

А эти дамы, наверное, делятся советами, где и что можно купить. Судя по сверткам, шопинг удался у обеих.

Фото: Library of Congress

На тротуаре не протолкнуться.

Фото: Library of Congress

Птичку, не желаете?

Фото: Library of Congress

Полиэтиленовых пакетов тогда еще не было, покупки складывали в коробки и корзины.

Фото: Library of Congress