Новогодний прогноз погоды: грибной дождь и рекордная жара 1 29.12.2017, 23:21

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31 декабря и 1 января могут стать самыми теплыми в истории метеорологических наблюдений.

Синоптики достаточно уверенно заявляют, что в ближайшее время нормальной зимы не будет. По их данным, погода соответствует первой половине ноября. Хотя нам больше нравится думать, что середине марта... Вообще, мы идем на рекорд — если все получится, то эти 31 декабря и 1 января будут самыми теплыми в истории наблюдений, передает «Онлайнер».

31 декабря ожидаются дождь с мокрым снегом. Но до нового года большая часть страны, скорее всего, не увидит снежного покрова, достаточного для того, чтобы слепить приличный снежок. Воздух в последний день декабря может прогреться до 5 градусов.

В Республиканском гидрометеоцентре прогнозируют, что в новогоднюю ночь будет от 2 градусов мороза до 5 тепла. Днем 1 января идем на рекорд. Ожидается потепление до 8 градусов. Возможен мокрый снег, но, скорее всего, это будет грибной дождь. Сопровождаться все это может туманом и гололедицей.

К слову, прошлый температурный рекорд держится с 1 января 1984 года — тогда в столице припекло до 5,9 градуса. Холоднее всего в этот день в Минске было в 1941 году — минус 29,8 градуса.