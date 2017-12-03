Депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России 6 3.12.2017, 8:06

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Ребекка Хармс

Россия по множеству причин - не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир.

Депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung в субботу, 2 декабря (перевод – dw.com).

По словам Хармс, Россия - не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир. Политик отметила, что российскому президенту Владимиру Путину "достанется слишком много внимания" благодаря мировому первенству.

"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей и продолжает проводить свою антидемократическую политику", - добавила Хармс и напомнила о вмешательстве России в дела Украины и Сирии. Также она раскритиковала отношение в России к оппозиции и меньшинствам.

Реббека Хармс назвала "образцовым" поступок бывшего президента Германии Йоахима Гаука (Joachim Gauck), который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. "Его примеру стоит последовать и в будущем году во время чемпионата мира по футболу", - добавила Хармс.

Также политик раскритиковала и Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), поскольку та проигнорировала обвинения России в коррупции и допинге и не послушала призывы перенести чемпионат в другую страну.

25 ноября информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА новые данные о применении допинга российскими футболистами. Речь идет о десятках российских игроков, включая членов сборной России.