В Минск привезли золото степного «Тутанхамона» 6 3.12.2017, 8:22

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«Золотой человек» в полный рост будет стоять в центре столицы до 28 декабря.

Выставка «Искусство номадов Великой степи» в рамках проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» открылась 1 декабря в Национальном художественном музее Республики Беларусь, передает агентство «Минск-Новости».

Около 50 лет назад экспедиционная группа нашла в кургане Иссык (50 км от Алматы) порядка 4,8 тыс. золотых украшений. Эти богатства были переданы музею, а сейчас путешествуют по миру. В Минск приехала лишь часть откопанных изделий.

Центральный экспонат выставки – человек в золотой одежде, реконструкция костюма и оружия воина в полную величину, датированного V-IV веками до нашей эры. «Золотой человек» стал одним из культурных символов Казахстана.

Такой костюм в прежние времена носили во время торжеств, приемов гостей и парадных смотров. В качестве украшений – бляшки в виде животных, причудливо собранные в одну композицию, растительные элементы и геометрические фигуры. Все это на языке искусствоведов и ученых называется памятниками скифо-сибирского звериного стиля.

Экспозиция в столице Беларуси призвана познакомить с наследием степной культуры Евразии и достижениями казахстанской археологической науки.

Остальные экспонаты на выставке находятся под причудливыми стеклянными пирамидками. Кое-где поставили увеличительные стекла, чтобы можно было лучше рассмотреть надписи и узоры на предметах.

На маленькой серебряной чаше, например, 26 знаков рунического письма. Именно она стала предпосылкой считать, что письменность в Казахстане появилась примерно на тысячу лет раньше, чем думали до этого исследователи.

Оригинальное украшение для шеи – гривна — олицетворяет изящество и роскошь. На ней концы тройной золотой спирали украшают миниатюрные головы барсов.

Деревянная скульптура птицы тоже вся в золоте. Крылья вырезаны из листового металла и аккуратно вставлены в прорези на спине у пернатого. Видно, что это очень тонкая работа. Жаль, имена мастеров утеряны во времени.

Животные на других украшениях изображены почти без погрешностей – у одного из золотых тигров аккуратно прорисованы нос и глаза, щеки, усы, брови и даже морщинки на лбу. Такими золотыми бляшками украшали полы кафтана, а также предплечья костюма.

Есть тут даже изящные серьги, достойные современных модниц: подвеска в виде вопросительного знака с заостренным концом, которую украшают бирюзовый камень в виде капли и две жемчужины.

Помимо дорогих металлических предметов – шапочка из войлока, напоминающая длинную вазу, которая принадлежала, как выяснилось, мужчине из IV-V веков до нашей эры. Некоторые экспонаты на выставке взяты из кургана древних кочевников Берель.

Отдельно на выставке представлены бронзовые литые котлы, керамические сосуды, каменные и янтарные бусы. Даже есть жертвенник с места захоронения жрицы – каменная скульптура с каноническими изображениями волчьих голов в оскале.