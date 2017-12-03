Геннадий Федынич: Надо бороться в первую очередь за права рабочих в самой Беларуси 3.12.2017, 8:26

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Профсоюз РЭП на съезде призвал Белорусский конгресс независимых профсоюзов к реформам.

На съезде БКДП 2 декабря часть делегатов от РЭПа отказались голосовать на выборах председателя. В список для тайного голосования съезд внес кандидатуру текущего председателя БКДП Александра Ярошука, сообщает praca-by.info.

Выступившие перед этим делегаты высказывали недовольство некоторыми аспектами деятельности Конгресса. Так, Анна Дусь, руководитель молодежной сети РЭП, обратила внимание на то, что из 53 делегатов съезда только трое представляют молодежные сети, что говорит о неумении либо нежелании работать с теми, кто являет собой будущее Беларуси. Андрей Стрижак, заместитель председателя профкома Гомеля, рассказывая о роли РЭПа в «декретных» протестах, о профсоюзной солидарности и преследовании активистов, напомнил, какой была первая реакция председателя Конгресса Александра Ярошука на уголовное дело против РЭПа:

– Первые слова Ярошука были словами обвинения: в том, что руководство РЭПа само виновато в произошедшем. В связи с этим у меня нет доверия к сегодняшнему руководству Конгресса. Но, к счастью, Конгресс – это не только Александр Ярошук. И та солидарность, которую нам оказывали рядовые члены профсоюзов, входящих в БКДП; те заявления Конгресса о поддержке профсоюза РЭП, которые были сделаны впоследствии, показали, что солидарность, несмотря ни на что, – возможна.

При этом необходимость существования самого Конгресса под сомнение не ставили:

– Нужен ли сегодня Конгресс? Безусловно, нужен! – альтернативный национальный профцентр, как воздух, нужен Беларуси, – такими словами начал выступление председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич, прежде чем перейти к критике деятельности Конгресса в сложных условиях Беларуси. Главная претензия его была такова:

– Все наработки РЭПа, сделанные за шесть лет, Конгрессом так и не востребованы. Ни одно предложение не принято.

Геннадий Федынич прокомментировал сайту praca-by.info ситуацию, сложившуюся на съезде:

– Съезд показал одно: у большинства делегатов нет готовности менять стратегию и тактику деятельности Конгресса. Уже шесть лет подряд мы говорим, например, что нужно менять географию работы Конгресса: работать не только за рубежом, но главным образом – в Беларуси. Потому что профсоюзная деятельность за границей требует гораздо меньше усилий, чем попытки что-то создавать и отстаивать в самой Беларуси. Пока мы остались не услышанными.

- отсутствует внутренняя солидарность. Продолжаем жить как в коммуналке, а не как в единой семье (не можем провести достойно ни 1 мая, ни 7 октября)

- не принято никаких мер по созданию единой информационной политики;

- отсутствует общий подход к развитию правовой службы профсоюза;

- до сих пор не выработана общая стратегия развития Конгресса и его субъектов.

Без решения этих проблем вряд ли можно ожидать, что съезд даст новый толчок к развитию независимого профсоюзного движения.

Как дальше будут развиваться события – сложно предсказать: при этом руководстве Конгресса вряд ли что-то изменится.

При этом мы прекрасно понимаем, что национальный профцентр, способный быть альтернативой ФПБ, нужен Беларуси. И мы разделяем понятие «национальный профцентр» и «руководство профцентра».

В желании изменить сам подход Конгресса к субъектам, потому что без субъектов не будет Конгресса. Сейчас нужно вырабатывать стратегию не просто поддержки, но и выживания некоторых субъектов. Скажем прямо: если сегодня Конгресс демократических профсоюзов просто исчезнет, чего бы я очень не хотел, то гражданское общество может просто не заметить этого. Мне бы хотелось, чтобы о Конгрессе знали больше; чтобы белорусы болели за него; чтобы Конгресс развивался во всех регионах Беларуси. И только тогда у Конгресса есть перспективы развития как защитника прав трудящихся.

Справочно: Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) создан в 1991 году как альтернатива «провластному» объединению – Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). БКДП сегодня объединяет четыре профсоюза: Белорусский независимый профсоюз (БНП), Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Свободный профсоюз металлистов (СПМ) и Свободный профсоюз белорусский (СПБ). Все они, за исключением БНП, малочисленны. В БНП – шесть тысяч членов, в РЭП – две тысячи, в двух остальных профсоюзах – менее тысячи членов.