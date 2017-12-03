Скрытый побор: Зачем газовики ходят по домам белорусов 20 3.12.2017, 8:34

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Газовые котлы проверяют и пломбируют почему-то зимой, когда на улице холодно.

Жители Слонимского района устали от бесконечных проверок работниками газовой службы, которые пломбируют котлы, оставляя людей без тепла. Люди спрашивают, нельзя ли было проверить исправность газового оборудования в теплый период года, а не сейчас, когда на улице холодно?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент gs.by обратилась к директору ПУ «Слонимгаз» Андрею Ковальчуку, который пояснил следующее.

— В ПУ «Слонимгаз» в течение всего календарного года расписан график на выполнение всех видов технического обслуживания газоиспользующего оборудования: сезонное техническое обслуживание, полное техническое обслуживание, техническое обслуживание водонагревателей проточных газовых, сезонное обслуживание отопительного оборудования. Поэтому, согласно нашим планам обслуживания, мы проверяем газовое оборудование в том числе и в деревнях Новодевятковичи, Партизановка, Мирная.

Полное техническое обслуживание подразумевает полное обслуживание всего газового оборудования, находящегося в эксплуатации данных абонентов. Согласно правилам пользования газом в быту, мы обязаны отключать то оборудование, которое не обустроено либо работает с неисправной автоматикой безопасности, у которого истек срок эксплуатации, отсутствуют акты проверок дымовых и вентиляционных каналов.

— Скажите, а каков срок эксплуатации газового оборудования?

— В каждом техническом паспорте на данное оборудование есть свой срок эксплуатации. Как правило, срок эксплуатации отопительного оборудования составляет 15 лет, плит — 20 лет. Необходимо смотреть паспорт на оборудование. Газовое оборудование обустроено организованным отводом продуктов сгорания через дымоходы. Соответственно, согласно правилам пользования газом в быту собственнник жилого дома должен вызвать специализированную организацию для проверки дымовых и вентиляционных каналов ежегодно. В случае отсутствия акта дымоходы считаются неисправными. Поэтому мы вправе, согласно нашим правилам пользования газом в быту, отключить оборудование от системы газоснабжения.

Есть второй вариант. Специализированная организация, проверяя дымоходы и вентиляционные каналы, выдает акт установленной формы сроком на один год. В следующем году абонентам необходимо приглашать специализированную организацию, для того чтобы проверить дымоходы.

— Получается, что каждый год у абонента должны быть акты о проверке?

— Да, ежегодно.

— Обследование проводится на платной основе или бесплатно?

— Это обследование платное.

— Сколько оно стоит?

— С этим вопросом необходимо обратиться в наше добровольное пожарное общество, где есть перечень прейскурантов, в которых указаны все расценки.

Есть еще вариант: собственник жилого помещения имеет право обучиться по 4-часовой программе на самостоятельную проверку дымовых и вентиляционных каналов с получением удостоверения на право проверки, с получением журнала для регистрации результатов проверки. Хочу заметить, что такое удостоверение выдается пожизненно. То есть гражданин имеет право осуществлять проверку сам у себя.

— Андрей Александрович, многие граждане зачастую возмущаются, что их заставляют приобретать новую газовую плиту после того, как срок эксплуатации ее истек, утверждая, что плита исправная и может еще послужить.

— В таком случае мы предлагаем людям провести диагностику. Эта процедура платная, после чего мы продлеваем срок эксплуатации плиты. Но это относится не ко всем категориям плит, так как есть плиты, которые не обустроены автоматикой безопасности, старые модели, которые мы не диагностируем

— Какие чаще всего нарушения выявляют ваши специалисты?

— Как правило, в большинстве своем это следующие причины: отсутствие акта о проверке дымовых и вентиляционных каналов, пригодности оборудования к эксплуатации, истек срок эксплуатации газоиспользующего оборудования, а также использование оборудования с неисправной автоматикой.

— Газовые счетчики ваши специалисты тоже изымают для поверки?

— Да, мы счетчики также поверяем, так как у бытовых газовых счетчиков тоже есть срок поверки. Раз в восемь лет мы обязаны снять бытовой газовый счетчик и произвести его поверку.

— За поверку счетчиков деньги тоже берете?

— Нет, за поверку счетчиков деньги мы не взимаем. Но если счетчик не прошел поверку, мы его отправляем в ремонт. На это время мы устанавливаем счетчики из числа подменного фонда. А в случае если счетчик не прошел поверку и он не подлежит ремонту, хозяину необходимо приобрести новый, а замена бесплатно.

— Когда изымается счетчик на поверку, акт даете гражданину?

— Гражданину предоставляется документ, в котором прописывается показание счетчика, которое устанавливается на время, о чем информируется абонент. Затем, когда счетчик возвращается с поверки, опять переписываются показания счетчика, который принадлежит ему, с его показаниями и снимаются показания того счетчика, который был временно установлен. Это все делается для того, чтобы абонент не платил за неиспользованный газ. Он будет платить за те показания, которые были зафиксированы на подменном счетчике.

— А где осуществляется поверка газовых счетчиков?

— В Гродно.

— Андрей Александрович, может быть, Вы хотели бы что-то добавить?

— Очень важно, чтобы люди поняли, что только исправное газоиспользующее оборудование может быть гарантом безопасности. Мы же не карательная организация, которая нацелена отключить газоиспользующее отопительное оборудование, мы работаем и осуществляем проверки, дабы обезопасить наших абонентов. Не дай бог, чтобы где-то опять повторилась такая трагедия, которая произошла в прошлом году в Борисове. Поэтому хочется, чтобы люди к проверкам относились с пониманием. Ведь они в первую очередь за это оборудование сами несут ответственность. Мы газоснобжающая организация, мы поставляем газ к оборудованию. Но если оно неисправное, мы не имеем права этого делать.