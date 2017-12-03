Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса 1 3.12.2017, 8:43

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Ученые доказали, что виноделием на территории этой страны занимались более 8 тысяч лет назад.

Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса как самое древнее в истории. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в субботу, 2 декабря, на официальном сайте издания.

Об открытии ученым стало известно в ходе археологических раскопок в двух древних грузинских поселениях в 50 километрах от Тбилиси, указано в сообщении. Там были обнаружены древние глиняные сосуды, химический анализ которых показал, что в них хранилось вино. Поселения относятся к периоду приблизительно 6000-5800 годов до н.э.

Ранее считалось, что виноделие пошло из Ирана в 5400-5000 годах до н.э. Открытие было сделано профессором Патриком Макговерном из Университета Пенсильвании вместе с коллегами из Франции, Италии, Израиля, Канады и Грузии.