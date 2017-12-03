Обнаглели 27 Светлана Калинкина, belaruspartisan.org

3.12.2017, 8:49

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Похоже, наступил качественно новый этап в истории белорусского государства.

Взятки чиновникам теперь надо давать не только за то, чтобы они нарушили закон, но и за то, чтобы они выполнили свои обязанности. По крайней мере, об этом свидетельствуют сразу несколько громких уголовных дел последнего времени.

Судите сами. Дело экс-главы Солигорского райисполкома Александра Римашевского. Адвокат утверждает, что дело сфабриковано, прокурор запросил девять лет, но в данном контексте интересует другое. За что?

За что, по версии следствия, Римашевский получал взятки?

За то, чтобы сельхозпредприятия района рассчитались с частной фирмой по долгам за поставленную продукцию. Продукция была не мифическая, а реальная. И нужная. И по адекватным ценам. Но чтобы взыскать свои деньги, фирме понадобилось давать взятки.

Возьмем другое дело – «дело таможенников». Напоминаю фабулу: «участники преступной группы за взятки в нарушение таможенного законодательства осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий цветов через госграницу Республики Беларусь в пункте пропуска «Каменный Лог». Согласно официальной информации, общая сумма взяток составила 852 тысячи долларов.

Если вы думаете, что эти цветы проходили границу без растаможки, то ошибаетесь. Все растамаживалось, как положено. А ключевое слово в этом деле – беспрепятственно. То есть взятки брали за то, чтобы цветы не сгнили в фурах на границе до того, как будут оформлены все необходимые документы. И если посмотреть на это дело под другим углом, то окажется, что таможенники – добрейшие, милейшие люди, которые просто способствовали тому, чтобы каждый из нас всегда мог купить букетик свежих цветов в подарок дорогому человеку!

Третье дело – дело топ-менеджеров «Беларусбанка». Тут взятки давали за выигрыш в тендере на поставку банковского оборудования – детекторов валют, сортировщиков банкнот, счетных машин…

По завышенным ценам? Нет. Не от белорусского производителя? От белорусского. Имеются претензии к качеству этого оборудования? Никаких! От сомнительного поставщика? Да нет же! Например, компания «Регула» – один из мировых лидеров в производстве такого оборудования, ее продукция представлена на всех континентах, кроме Антарктиды. Тогда за что давать взятку?..

Есть серьезные основания полагать, что 50 дел в сфере ЖКХ, о которых было недавно объявлено, имеют ту же подоплеку: будь ты самый лучший, но без взяток тендер не выиграешь; будь ты сто раз прав, но без взяток долги не взыщешь…

Видимо, мы столкнулись с новой разновидностью забастовки – когда должностные лица отказываются выполнять свои обязанности до тех пор, пока им не подогрели карман и душу. Теперь они хотят деньги за то, что сделают все честно, подойдут объективно, по закону, как положено. А, значит, насчет других сфер можно спорить, но в государственной системе коррупции произошла серьезная трансформация.

Был период, когда взятки надо было давать, чтобы кто-то закрыл глаза на нарушение закона, но теперь взятки требуют даже за то, чтобы закон был выполнен. И это – новая реальность, требующая осмысления. Теоретикам права теперь надо пересматривать даже само определение коррупционных преступлений. Ведь хрестоматийно считается, что это преступления, совершаемые должностными лицами в личных интересах, вопреки интересам службы, общества и государства. Но разве не заинтересованы государство и общество в том, чтобы скоропортящаяся продукция не сгнила в фурах на границе; чтобы с частными компаниями-поставщиками полностью рассчитались; чтобы победителем тендера стала не шарашкина контора-перекупщик, а тот, чья продукция давно признана во всем мире?..

То-то и оно!

Наши деятели обнаглели до того, что теперь умудряются брать взятки за то, что будут действовать в интересах государства, а не наоборот. Возможно, потому, что за «наоборот» их никто не накажет.

Светлана Калинкина, belaruspartisan.org