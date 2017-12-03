В Смолевичском районе народ восстал против «депутатской мафии» 22 3.12.2017, 8:58

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В пограничном с Минском регионе «заштормило».

В стране раскручивается маховик «выборов» в «местные советы» 2018 года. Об активной подготовке к ним уже отрапортовали все лояльные к белорусской власти силы. Без претензий на новизну действующие «народные избранники» и новички «шьют» программы, затаскивают народ в предвыборные штабы.

Как стало известно spektr.by, заштормило перед «выборами» в Смолевичском районе Минской области. Как сообщается, старт кампании по «выборам» дан совсем недавно, а во властных кабинетах в Смолевичах уже одно место в депутатском кресле заранее согласовано с «нужным» человеком.

Как правило, «депутатские» портфели предлагаются «крепким производственникам», «героическим работникам» на ниве образования и здравоохранения, «доблестным силовикам». Читай, почти все начальники – «депутаты» райсовета. Один из вероятных кандидатов в «депутаты» Смолевичского райсовета – бывший заместитель начальника местного РОВД Василий Тальчук.

Приказом министра внутренних дел этот замначальника был уволен из Смолевичского РОВД после инцидента летом 2017 года. Из-за грубого нарушения требований охраны из изолятора временного содержания РОВД смог сбежать арестант, этапированный из жодинской тюрьмы. Уже поэтому в свете декрета №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и их назначению» выдвижение Василия Тальчука в кандидаты в депутаты выглядит странным. Путь на управленческие должности ему, в принципе, должен быть заказан.

Отсюда и людское недовольство. За малейший проступок простого человека со свету готовы сжить, а тут увольнение, инициированное главой ведомства, и провинившегося банально могут пересадить с одного теплого места на другое, может, и повысят еще в итоге.

Источник сообщил журналистам, что бывший замначальника принят в резерв кадров райисполкома. За спиной Тальчука стоят высокопоставленные офицеры из УВД, председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев. Хотя в маленьком городе известны и такие факты биографии, которые не зафиксированы в биографии официальной: драка в кафе, квартирный вопрос, культурный досуг на широкую ногу… Кажется, власти стоит быть осторожнее со своими выдвиженцами. Местные власти на них могут порешать свои вопросы в пользу близких по духу людей, но и «выборы», и власть это может дискредитировать окончательно.