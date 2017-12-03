Охота на Путина 10 3.12.2017, 9:10

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В «черный список» финансовой разведки США могут попасть 50 тысяч путинских «бизнесменов».

Финразведка США активно собирает данные о зарубежных активах т.н. «российской элиты» (путинских бизнесменов и чиновников, их семей, любовниц, детей, жен, родственников и пр.), пишет сайт kavkazcenter.com.

В Кремле с тревогой отмечают, что американцы развернули небывалую активность в странах Европы и ряде других государств.

Запросы по фигурантам «черного списка» финразведки США сыплются тысячами. Связано это с тем, что в начале следующего года будет оглашен новый санкционный список.

«Речь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их близких и дальних родственниках и т. д. Это десятки тысяч россиян», — рассказал собеседник агентства РБК. Такая активность напрямую связана с подписанным президентом США Дональдом Трампом 4 августа 2017 года законом о санкциях против России, предложенным американскими конгрессменами. Касается он в первую очередь сбора данных о ключевых политических фигурах и олигархах, т.е. о ближайших подельниках Путина.

Как уже сообщалось ранее, министерство финансов США по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарем США не позднее 180 дней после принятия закона должно предоставлять соответствующим комитетам конгресса открытый Доклад о путинских ворах, т.н. «олигархах» и полугосударственных организациях России (т.е. разного рода подчикистских структур).

В нем должны быть представлены данные о ключевых членах банды Путина и т.н. «олигархах»; уровень их близости к Путину и другим членам правящей чекистской банды; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявлены зарубежные компании, аффилированные с этими лицами».

По сути к 31 января 2018 года должен быть подготовлен отчет обо всех сколько-нибудь значимых российских «политиках, бизнесменах и чиновниках». В открытом документе будут отражены данные об их активах, в том числе и зарубежных.

В дальнейшем доклад будет только дополняться новыми сведениями и именами. Все эти имена окажутся в новом санкционном списке, который может насчитывать до 50 тысяч граждан России.

По мнению экспертов, которые уже высказались по поводу нового закона, не исключено, что впоследствии зарубежные счета, находящиеся под юрисдикцией стран, поддерживающих санкции против России, могут быть заморожены.

Активы могут быть и конфискованы как имущество, нажитое на преступные или незаконные доходы. Такой опыт имеется, например, у испанских властей, которые обернули в доход государства имущество чекистской «русской мафии», обвиняемой в отмывании денег.