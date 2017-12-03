Брестчанин завоевал золото на крупнейшем чемпионате по скоростной сборке кубика Рубика 3.12.2017, 9:15

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ФОто: zarya.by

Белорус обошел 300 конкурентов из других стран.

Илья Терешко из Бреста завоевал золотую медаль на «MPEI Open 2017» – крупнейшем чемпионате по скоростной сборке кубика Рубика в Восточной Европе, прошедшем в конце ноября в Москве, сообщает zarya.by.

В соревнованиях участвовало около 300 участников из 11 стран. Представители Германии, Индии, Узбекистана, Армении, Казахстана, США, Беларуси, России, Украины, Молдовы и Латвии в течение трех дней боролись за звание самого ловкого спидкубера.

ФОто: zarya.by

Илье не было равных в экзотической номинации «Часы Рубика». Механическая головоломка представляет собой диск, обе стороны которого занимают по 9 циферблатов. Стрелки размещены в хаотичном порядке. С помощью специальных кнопок и шестеренок нужно установить на всех часах одно и то же время – 12.00.

К слову, «золото» в этой непростой категории брестчанину достается уже второй год подряд. А на пьедестале на этом чемпионате в сумме он бывал уже четыре раза!

ФОто: zarya.by

– Победу ожидал, но все равно волновался, – поделился впечатлениями Илья Терешко. – Я допустил грубый промах в первой попытке, любая ошибка в одной из четырех следующих попыток оставила бы меня вообще без медали. Но мне удалось не думать об этом и действовать вполне уверенно. Я победил со средним временем из 5 попыток 6.84 секунды. Время участника из Москвы, занявшего второе место, – 7.13 секунды. Это совсем небольшой отрыв.

Спидкубингом юноша увлекается уже более 7 лет. За это время он успел поучаствовать в более 80 чемпионатах разных уровней и завоевать около 55 золотых медалей! А еще – стать Национальным рекордсменом Беларуси. Его лучший результат по сборке «Часов Рубика» – 4.93 секунды. Классический кубик 3х3 в единоличной попытке Илья может сложить за 7.36 секунды.

ФОто: zarya.by

Кстати, магические головоломки брестский волшебник легко собирает даже с ограничением возможностей. Например, с закрытыми глазами, одной рукой или даже ногами!

– Обычно вслепую на решение задачи у меня уходит 3,5-4 минуты. В это время входит как этап запоминания, так и этап непосредственно сборки с закрытыми глазами.

ФОто: zarya.by

Одной рукой в среднем Илья справляется с кубиком за 35-40 секунд и считает это время слишком продолжительным для выполнения задания.

– Конкуренты могут сделать это за 17-22 секунды. Просто я не тренирую сборку одной рукой. Скучная дисциплина, на мой взгляд, – поясняет юноша.

В будущем Илья Терешко планирует продолжать развивать свои навыки спидкубера и участвовать в новых чемпионатах. Ведь конкуренция, уверяет он, – о отличный повод для собственного роста!