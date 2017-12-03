Минчане: Платят по $50. Если люди жалуются, то увольняют 24 3.12.2017, 9:25

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Возмущенные жители столицы «оборвали» телефонную линию представителю власти.

Минчане пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты председателю Мингорсовета «депутатов» Василию Панасюку, который провел 2 декабря прямую телефонную линию.

Так, не видят с декабря 2016 г. ода зарплаты работники предприятия «Термоблок». По словам обратившегося, в полной мере деньги не выплачивают, дают только по 100 рублей. А если люди начинают жаловаться, руководство предприятия их увольняет, передает агентство «Минск-Новости».

Предприятие производит и поставляет в том числе теплообменники, регуляторы расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение, краны шаровые, фильтры сетчатые.

Поступила жалоба от Галины Александровны, что ее мужу, работающему на Минском заводе автоматических линий, не платят заработную плату с июля этого года. При этом рабочим приходится трудится в неотапливаемых цехах, а месяц назад еще и горячую воду отключили — невозможно помыться после смены.