Десятки тысяч израильтян вышли на марш против коррупции 2 3.12.2017, 9:37

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Фото: profi-news.ru

Участники шествия выступили против закона, который предоставит иммунитет премьер-министру Нетаньяху.

В субботу вечером в центре Тель-Авива состоялась массовая акция протеста против коррупции, в которой приняли участие от 10 тысяч до 20 тысяч человек, сообщает newsru.com со ссылкой на местное телевидение. Акция, организованная, в основном, оппозиционными партиями и движениями, получила название "Марш позора".

Участники шествия выступили против законопроекта, который предоставит премьер-министру страны иммунитет от уголовного преследования. По этому документу в Кнессете (парламенте Израиля) будет проводиться голосование.

Митингующие также потребовали отклонить проект закона, запрещающего полиции публиковать рекомендации по завершенным расследованиям. Этот документ на прошлой неделе прошел первое чтение.

Отметим, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху является фигурантом так называемого "дела 1000". Его подозревают в получении дорогих подарков от израильского кинопродюсера и владельца компании New Regency Films Арнона Милчена. Согласно материалам следствия, в течение семи-восьми последних лет израильский премьер получил от бизнесмена дорогие сигары на общую сумму, оцениваемую сотнями тысяч шекелей.

В окружении главы правительства отрицают все эти обвинения, утверждая, что речь идет о подарках от человека, с которым семья Нетаньяху дружит много лет.

11 января на протяжении нескольких часов полиция допрашивала по этому делу жену премьер-министра Сару Нетаньяху. Ее также допрашивали еще в начале декабря в связи с подозрениями в незаконном использовании государственных фондов.

Беньямина Нетаньяху полиция допрашивала уже шесть раз. Последний допрос датируется 19 ноября. Местные СМИ отмечали, что премьер-министра допрашивали не только по подозрению в получении взяток, но и по предполагаемым попыткам воздействия на редакционную политику крупной израильской газеты "Едиот ахронот".

Официально детали расследования не разглашаются, однако они могут быть опубликованы по его окончании. Если к этому времени не изменится законодательство страны.