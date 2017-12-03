Леонид Судаленко: Вместе мы сделаем наш мир лучше и добрее 1 3.12.2017, 9:43

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Юрист РЭП поздравил защитников прав человека с праздником.

«Знаю, сегодня наша страна отмечает День юриста», - написал юрист независимого профсоюза РЭП, известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко.

«Я хотел бы пару слов сказать не о юристах, а о защитниках прав человека.

Правозащитники являются движущей силой, работая над реформированием государства. Системное притеснение и систематическое нарушение прав человека в нашей стране к сожалению продолжается.

Фото: facebook.com

Государство лишает нас возможности полноценно защищать жертв нарушений прав человека, мы часто сталкиваемся с криминализацией мирной деятельности по защите прав других людей, подвергаемся системному притеснению и запугиванию, произвольным задержаниям, пыткам и унижающему достоинство обращению, ограничениям на передвижение.

Тем не менее, своей ежедневной работой по защите прав людей мы вместе делаем наш мир чуть-чуть лучше и добрее.

С праздником защитники прав человека!»