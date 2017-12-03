Человек, сгоревший на МКАД, был известным маркетологом

Человек, сгоревший на МКАД, был известным маркетологом7
- 3.12.2017, 9:52
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Друзья называют Дмитрия Орехова ярким профи белорусского IT.
Видео аварии на МКАД 30 ноября обошло интернет: в Dacia Logan, остановившуюся после мелкой аварии, въехал МАЗ, и машины загорелись.
Водители других машин вытащили шофера, а мужчину — не успели, так как его зажало в салоне. Полыхнуло сильно, у людей из остановившихся машин позаканчивались огнетушители. Мужчина, фактически, сгорел заживо на глазах у людей.
Стало известно, что это был Дмитрий Орехов, пишет nn.by.
39-летний маркетолог работал в компаниях «Altoros Development» и «Атлант-телеком». За плечами у него два образования: инженерное в Белорусском национальном техническом университете и философское в ЕГУ.
Друзья называют его «ярким профи белорусского IT».