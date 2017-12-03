Сергей Бебешко: БГК славится тем, что в важные моменты ребята умеют играть и выигрывать 1 3.12.2017, 9:59

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Сергей Бебешко

Главный тренер клуба прокомментировал «чудо над Бугом» в матче против «Целе».

Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал tribuna.com результат матча против «Целе» (29:24).

«Матч был очень важен для обеих команд. На старте чувствовалось напряжение. После четырех поражений кряду на нас лежала очень большая ответственность. Естественно, все хотели победить. Ребята очень сильно настроились. Именно поэтому в первые 10 минут две команды на двоих забросили всего пять мячей.

Потом мы сделали смену, поменяли заднюю линию. Не скажу, что это произвело большой эффект, но в обороне сыграли хорошо. Считаю, что благодаря этому решению нам удалось хорошо действовать в контратаках. Перестроение с 6-0 на 5-1 стало сюрпризом для «Целе», и в первом тайме мы получили преимущество. Во втором тайме соперник перестроился, и нам снова пришлось модифицировать тактику. Вообще, мы уделяли особое внимание игре в защите. С быстрых контратак нам забили очень мало мячей – думаю, это стало основным фактором победы.

Задействовали практически всех игроков, кроме Продановича и Сельвесюка. Миятович – вратарь, и если один голкипер стоит неплохо, то менять не стоит. Смогли дозифицировать нашу атаку. Думаю, выход Никуленкова в концовке сыграл решающую роль.

БГК славится тем, что в трудные моменты ребята умеют играть и выигрывать. Это очень важно. В таких моментах команда растет».