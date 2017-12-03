Министр труда: Зарплату нужно заработать 60 3.12.2017, 10:28

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ИРИНА КОСТЕВИЧ

ФОТО: БЕЛТА

Ирина Костевич решила «поучить жизни» белорусов.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии рассказала о перспективах зарплаты для белорусов.

— Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее. И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия или отрасли у каждого конкретного человека зарплата будет разной. И это для начала. Будет дифференциация в разрезе отраслей и областей, — цитирует министра БелТА.

Напомним, что согласно данным Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в третьем квартале этого года, чуть больше четверти белорусов — 27,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не больше 300 рублей.