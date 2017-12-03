закрыть
3 декабря 2017, воскресенье, 13:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Министр труда: Зарплату нужно заработать

60
  • 3.12.2017, 10:28
  • 9,396
ИРИНА КОСТЕВИЧ
ФОТО: БЕЛТА

Ирина Костевич решила «поучить жизни» белорусов.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии рассказала о перспективах зарплаты для белорусов.

— Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее. И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия или отрасли у каждого конкретного человека зарплата будет разной. И это для начала. Будет дифференциация в разрезе отраслей и областей, — цитирует министра БелТА.

Напомним, что согласно данным Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в третьем квартале этого года, чуть больше четверти белорусов — 27,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не больше 300 рублей.


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора