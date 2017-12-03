Эксперт: Новое «руководство ЛНР» кинуло Захарченко 1 3.12.2017, 10:35

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Для Украины открывается новое окно возможностей на Донбассе.

На захваченной части Донбасса не будет объединения самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", если псевдореспублики объединятся, то у Киева появится стопроцентная возможность заявить, что Минские соглашения себя исчерпали.

Новое "руководство ЛНР" фактически "кинуло" главаря соседней "республики" Александра Захарченко, сказав, что объединение не будет, написал "Главреду" сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, ссылаясь на ее аналитиков.

"В частности, заместитель председателя так называемого "парламента ЛНР" Дмитрий Хорошилов заявил, что объединяться не нужно, поскольку "республики" — подписанты Минских соглашений ... Кроме того, объединения не допустит куратор Луганской области, экс-регионал Александр Ефремов", — отмечается в материале.

Также аналитики утверждают, что новый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник — не самостоятельная фигура. "По мнению местных наблюдателей, он еще в СБУ представлял интересы клана Ефремова. А экс-регионал, несмотря на то, что находится в местах лишения свободы, сохранил свое влияние и на оккупированных, и контролируемых Украиной территориях Луганщины, поэтому никогда не пойдет на уступки донецкому клану. Даже если этого захотят в Москве", — подчеркнул эксперт.

Снегирев добавил, что сейчас тезис об объединении "республик" Москва вбрасывает, чтобы заставить Запад играть по правилам России. В частности, заставить принять только российский вариант введения миротворцев ООН на Донбасс.

Напомним, 21 ноября в захваченном Луганске уволенный с должности главы "министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. "Глава" квазигосударства Игорь Плотницкий сбежал в РФ, а позже подал в отставку.

Пост занял бывший "министр госбезопасности" псевдореспублики Леонид Пасечник. До начала конфликта на Донбассе он работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, а также был начальником Стахановского межрайонного отдела.