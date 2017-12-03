Эксперимент: В одной из школ Каменецкого района дети часть урока стоят 8 3.12.2017, 10:51

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«Ноу-хау» запустили после капитального ремонта.

На окнах — изображения-символы. Под потолком в углах — пронумерованные цветные картинки. Рядом с привычными партами — конторки для обучения стоя. Добро пожаловать в Пограничную среднюю школу Каменецкого района. В этом учреждении образования пять лет назад начали внедрять здоровьесберегающие технологии и ни разу об этом не пожалели. Более того, у администрации много планов, ведь эксперимент продолжает давать положительные результаты.

Корреспондент sb.by провела день в необычной школе и убедилась: если очень захотеть, то обучаться и укреплять здоровье можно одновременно.

Пограничная средняя школа находится на самом краю страны. Выйдешь за калитку, а на том конце улицы видны огни международного автодорожного пункта пропуска «Песчатка». Вот в таком тихом местечке уже пять лет успешно внедряют технологии, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей. Инициативу запустили зимой 2012 года, когда учреждение образования открыли после капитального ремонта. Директор Жанна Авдей вспоминает:

— По итогам углубленного медицинского осмотра детей в 2012 году у 37% учащихся нашей школы были выявлены какие-либо заболевания. Недуги опорно-двигательного аппарата отметили у 15% школьников, 9% имели проблемы со зрением.

Жанну Ивановну и ее коллектив цифры встревожили. Если ребенок проводит в ученической среде полдня, значит, школьная система существенно влияет на состояние молодого организма. Значит, в компетенции учителя сдерживать развитие уже имеющихся заболеваний, а в каких-то случаях предотвращать их появление. Но как?

Решили перераспределить нагрузку на глаза, спину и нервную систему через проведение специальных физкультминуток в режиме урока. В каждом кабинете появились тренажеры для глаз. В обязанности учителя включили зрительные «кофе-паузы». На столах поселились опорные конспекты. Еще один важный компонент — эрг-упражнения. Совершенно простые в исполнении, не отнимающие много времени, эти нехитрые движения удивительно быстро повышают выносливость и продуктивность работы ученика. Открыли в школе и комнату психологической разгрузки с удобным креслом и спокойной музыкой. Здесь можно спрятаться на переменке и поговорить по душам с психологом, сделать «ореховую» и «каштановую» гимнастику для рук и стоп.

Останавливаюсь возле следующего ноу-хау — конторки. Этот элемент школьной мебели скорее напоминает трибуну для выступлений, но предназначен для обучения в школе. В положении стоя. Сейчас в каждом классе начального звена по три конторки. Сельской школе с 68 учащимися вполне достаточно, чтобы каждый ребенок 1−4-х классов за урок несколько раз сменил позу. При этом за конторкой учащийся находится без обуви на массажном коврике для профилактики плоскостопия. Жанна Авдей результатами довольна:

— За пять лет в нашей школе общий уровень заболеваемости снизился на 7%. Количество учащихся с пониженным зрением уменьшилось почти на полтора процента, с проблемами опорно-двигательного аппарата — на пять процентов. На столько же упал показатель пропуска занятий по причине болезни.

Всем встать!

Методика обучения в Пограничной средней школе основана на принципе «дать образовательной среде больше движения». Ребенок — решает он задачу или читает стихотворение — должен постоянно менять позы. Жанна Авдей знает наверняка, при организованном построении урока включить в образовательный процесс конторки можно в классе с любой наполняемостью:

— Эффект от смены поз колоссальный. При регулярном использовании конторки со временем в два-четыре раза снижается заболеваемость опорно-двигательного аппарата. Проявление нервно-психических срывов, агрессий, драк в пять-шесть раз меньше. Снижается уровень заболеваемости сердечно-сосудистой системы в два-четыре раза, на столько же — репродуктивной системы.

Чтобы понять важность движения для поддержания жизни человека, достаточно вспомнить эпизод из советской космонавтики, когда в июне 1970 года Андриян Николаев и Виталий Севастьянов работали на орбите 18 суток. В историю космонавтики этот полет вошел неожиданным результатом: после приземления у космонавтов резко ухудшилось самочувствие. Самостоятельные шаги они сделали через неделю. Позже ученые выяснили причину: в непривычной замкнутой обстановке мышцы быстро атрофировались, потому что их не нагружали. Тогда наука предположила: чтобы космонавты чувствовали себя хорошо после приземления, на протяжении полета они должны каким-то образом компенсировать нагрузки, которые имеют на земле. Был разработан двухчасовой блок упражнений для человека в космосе. Гипотеза оказалась верной.

А теперь спустимся на землю и посчитаем, сколько в день сидят наши дети. Ученик начальной школы проводит за партой пять часов, час-полтора уходит на прием пищи, на выполнение домашнего задания — с мечтаниями и подсчетом пролетающих за окном птиц — отмотаем еще часок. Потом приходит время телевизора, компьютера, игр в смартфоне… Старшеклассник прикован к стулу еще дольше.

Вернемся в Пограничную среднюю школу. Местные учителя, понимая, что многие проблемы современного школьника связаны с недостаточной опорной нагрузкой, просто увеличили двигательную активность школьников. Там, где она, казалось бы, не предусмотрена. На уроках. Режим смены рабочих поз с использованием конторки (к слову, разработано техническое средство российским ученым, врачом и педагогом Владимиром Базарным) — один из принципов, который используют учителя в образовательном процессе. А сколько внедрений в планах! Из ближайшего — установка автоматизированной системы сенсорно-координаторного тренажера для профилактики заболеваний органов зрения.