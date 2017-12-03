Сегодня белорусы смогут наблюдать суперлуние 4 3.12.2017, 10:44

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Суперлуна взойдет над Землей также 1 и 31 января.

В воскресенье, 3 декабря жители Земли смогут наблюдать суперлуние, сообщает NASA.

В это время Луна достигнет наибольших видимых размеров за 2017 год. Отмечается, что она будет на 14% больше и на 30% ярче. Наблюдать суперлуние можно будет примерно с 19:00 по Минску 3 декабря и до утра 4 декабря.

Кроме того, как подчеркивает агентство, наблюдать суперлуние можно будет также 1 и 31 января. При этом суперлуние 31 января совпадет по времени с полным лунным затмением.