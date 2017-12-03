Андрей Стрижак: Как только на улицы выйдет критическая масса – будут перемены 1 3.12.2017, 10:55

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Весна-2017 изменила ход мыслей у людей.

Во время прямой телефонной линии министр труда и социальной защиты Ирина Костевич напомнила, что «зарплаты надо заработать».

«Зарплату надо заработать, в любой отрасли – промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее. И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия, или отрасли, в каждой конкретной личности зарплата будет разной», – заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Зарплата действительно разная. Опрошенные же «Белсатом» жители Могилева в планы правительства по зарплатам не верят.

Жители Могилева говорят:

«Учитывая, что у нас сейчас даже пятисот рублей не получает даже и половина жителей Беларуси – нереально»

«Средняя зарплата – это же как средняя температура по больнице. У кого-то большая, у кого-то низкая, но в большинстве – три, четыре, пять миллионов»

«В среднем – 250, ну от силы триста долларов, на большее не рассчитываем, наверное»

Так это еще речь о тех, у кого есть работа. Пока министр рассказывала о планах повышения зарплаты, в Минске проходил съезд Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Защитники прав трудящихся указывают на рост безработицы. Пока официально в стране зарегистрировано 0,6% безработных, реальные цифры в разы больше. Наихудшая ситуация традиционно в регионах.

«Безработица растет, мы находимся на втором месте по количеству безработных в регионе, после Молодечно», – говорит заместитель председателя профсоюза РЭП Василий Береснев из Орши.

А в Молодечно, как рассказывала председатель Белстата Инна Медведева под конец ноября, без работы в городе – почти каждый десятый житель. Профсоюзные лидеры на съезде приняли специальную резолюцию, в которой потребовали от властей цитата, отказаться от архаичных командно-административных методов управления и срочно провести реформы, чтобы вывести страну из социально-экономического кризиса. В ином случае, по мнению профсюзников, напряжение в обществе достигнет уровня начала года, когда люди добились приостановления действия так называемого декрета о тунеядстве.

«Весна изменила мысли у тех людей, кто готов к переменам. Если будет нарастание критическое массы, будут перемены. Я бы не сказал, что мы вернулись к ситуации накануне весны-2017. Ситуация развивается, как она будет развиваться – зависит не только от власти, но теперь еще и от людей и нас, профсоюзников», – говорит представитель независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак.