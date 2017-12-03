Белорус «продавал» дешевые квартиры и машины в Пинске, Столине и Лунинце 3 3.12.2017, 11:01

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Полесского Остапа Бендера экстрадировали из России.

По сообщению пресс-службы МВД Беларуси, 1 декабря, по решению Генеральной прокуратуры России в нашу страну экстрадировали 37-летнего уроженца Ляховичского района, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, пишет media-polesye.by.

Свою противоправную деятельность фигурант осуществлял на территории города Пинска, а также Пинского, Лунинецкого и Столинского районов.

С мая 2009 по февраль 2010 года он предлагал знакомым оказать содействие в приобретении пинских квартир по низким ценам, а также обещал помочь с покупкой и доставкой автомобилей из стран Евросоюза и США.

В общей сложности обвиняемый выманил у граждан более 570 миллионов неденоминированных рублей. В 2011 году в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество). Чтобы избежать правосудия, мужчина скрылся из страны. Его объявили в розыск.

Вернуть белоруса на родину для привлечения к уголовной ответственности удалось благодаря тесному взаимодействию главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь с российскими коллегами.