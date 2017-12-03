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Впечатляющее видео: Водяной смерч разыгрался над итальянским городом

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  • 3.12.2017, 11:11
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Редкое природное явление напоминает обычное торнадо.

По итальянскому Сан-Ремо прошел водяной смерч. Видеозаписи с этим стихийным явлением опубликованы на YouTube.

Согласно изданию La Stampa, смерч повредил множество сооружений в центре города. Никто не погиб, однако три человека получили ранения.

Водяной смерч напоминает обычное торнадо. Он формируется над поверхностью больших водоемов и океанов, сопровождается опасными молниями и градом.


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