Впечатляющее видео: Водяной смерч разыгрался над итальянским городом 2 3.12.2017, 11:11

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Редкое природное явление напоминает обычное торнадо.

По итальянскому Сан-Ремо прошел водяной смерч. Видеозаписи с этим стихийным явлением опубликованы на YouTube.

Согласно изданию La Stampa, смерч повредил множество сооружений в центре города. Никто не погиб, однако три человека получили ранения.

Водяной смерч напоминает обычное торнадо. Он формируется над поверхностью больших водоемов и океанов, сопровождается опасными молниями и градом.