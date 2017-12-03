Как обманутый работник проучил работодателя и что из этого вышло 3 3.12.2017, 11:18

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Наниматель руководил ООО «АльфаТрайпл», ООО «ТрайплГруп», ООО «СССР» и еще рядом компаний.

Теперь 26-летнему сисадмину из Минска, который на него работал, грозит до 10 лет заключения, пишет nn.by.

В конце декабря 2016 года минчанин Никита Кижлай увидел объявление: некий ИП Кавецкий ищет сисадмина для работы с сайтами. Зарплату обещали небольшую — 100 рублей, но Кижлай заинтересовался, ведь подработка не лишняя.

Кижлай сходил на собеседование, казалось, работодатель и работник друг друга устраивали.

Договорились, что Никита будет заниматься редактированием уже существующих сайтов 080.by, breneran.by, kedroff.by, xalva.by и также создаст два новых сайты. Заказчиком являлся 39-летний Станислав Кавецкий.

«3 января 2017 г. между мной и Кавецким Станиславом Болеславовичем был заключен договор подряда, первые деньги я получил в середине января 2017 года в размере 99 рублей 94 копеек — это была оплата за январь», — вспоминает Кижлай.

Затем в феврале заключили еще один договор подряда, причитающуюся по нему сумму Кавецкий также выплатил.

Впоследствии Кижлай продолжал заниматься сайтами, от Кавецкого поступали задания, но никакого договора больше не подписывали. За март и апрель зарплату Кижлаю не выплатили. «На вопросы Станислав Кавецкий отвечал, что занят на какой-то стройке, нет у него времени, но договоры якобы уже у бухгалтера, и как только появится свободный день, всё будет подписано и оплачено», — утверждает Никита Кижлай.

Так продолжалось до июня. Между тем, Кижлай полистал Гражданский кодекс и заинтересовался статьей 666-й, согласно которой при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную по договору сумму, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащего заказчику оборудования. Вот Кижлай и решил «удержать» сайты Кавецкого.

Никита сменил пароли администратора и повесил на стартовые страницы сайтов заглушку с надписью: «Сайт временно недоступен, заплатите системному администратору».

А сам стал ждать звонков от заказчика. Но их не было. По словам Кижлая, он предпринимал попытки связаться с Кавецким, но все безрезультатно. Тогда Кижлай вообще заблокировал сайты, сделав так, чтобы они не загружались.

А в конце июня сайты возобновили работу, скорее всего Кавецкий сделал это через хостера. Раздосадованный Кижлай тогда полностью удалил сайты с хостинга. Резервные копии сохранил на своем жестком диске.

После этого 4 июля Кавецкий все же вышел на связь. Он пообещал, что подпишет договора за три весенних месяца и выплатит 300 рублей. С Кижлая он попросил расписку о получении указанной суммы, тот согласился.

«Я написал расписку, отправил ее Кавецкому С.Б. по электронной почте и 24 июля 2017 года поехал к нему в офис (он мне позвонил и пригласил меня). Планировал получить деньги за свою работу. Однако вместо выплаты в офисе меня ждали сотрудники милиции, которые пригласили меня в Московское РУВД Минска», — рассказывает Никита Кижлай.

По его словам, Кавецкий заявил милиции, что Кижлай не работает на него, но по неизвестной причине ломает сайты и вымогает деньги. После беседы в милиции Кижлая отпустили.

Никита намерен написать на своего заказчика заявление о клевете и присвоении интеллектуальной собственности. Но пока что в отношении самого Кижлая возбуждено уголовное дело. Он на свободе, но под подпиской. Его обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, в компьютерном саботаже. Максимальное наказание по последней из названных статей УК — 10 лет.

Сам Кижлай виновным себя не считает.

«Я не вымогал деньги, а хотел получить заработанное, не более. Считаю, что действую законно и руководствуюсь положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь. В свою очередь, Кавецкий обманул меня», — уверен Кижлай.

Неужели упомянутый выше работодатель действительно настолько бессовестный? «Наша Нива» поинтересовалась личностью Станислава Кавецкого.

Станислав Болеславович Кавецкий имел отношение к целому ряду фирм. Причем, все с громкими названиями: ООО «Спецвоенконтракт», ООО «АльфаТрайпл», ООО «ТрайплГруп», ТНК Альфа. Несмотря на созвучные названия, ни к «Трайплу» Юрия Чижа, ни к военным контрактам эти фирмы отношения не имеют, а занимаются одним и тем же — продажей оборудования для саун, продажей котлов, печей, беседок и наборов для барбекю.

Интересно, что агрегаторы отзывов о работодателях сразу выдают фамилию Кавецкого. Отзывов немного, но все они исключительно негативные. Бывшие сотрудники жалуются на невыплату зарплаты и обман со стороны бывшего начальника.

Как оказалось, о Кавецком могут многое рассказать не только его бывшие сотрудники. Хорошо помнит Станислава Болеславовича и начальник одного из минских СТО Андрей.

«Он подавал на нас в суд в 2015 году. История была феерическая, в 2014 году Кавецкий пригнал нам в ремонт старую машину с кучей проблем. И исчез. Машина как стояла, так и стояла, мы решили за нее не браться, раз хозяин не приходит. А через год он объявился, заявил, что мы обязаны заплатить ему денег за ту машину и купить новое авто, — вспоминает Андрей. — Кавецкий подал в суд, но проиграл. Потом обжаловал решение, но суд был на нашей стороне».

Кроме того, Андрей в ходе суда выяснил любопытный момент. Директором одной из своих многочисленных фирм Кавецкого работал человек, знакомый Андрею.

«Парня звали Александр Г., мы его хорошо знали. Он заходил иногда к нам на СТО, поскольку жил неподалеку, мы его подкармливали, отдавали старую одежду, он иногда у нас прибирался. А потом выяснилось, что он директор какого-то ООО у Кавецкого, — рассказал «Нашай Ніве» Андрей. — Сам этот Александр был, конечно, доволен, рассказывал нам, что Кавецкий ему «сникерсы» дает».

«Наша Ніва» связалась с семьей Александра. Его брат подтвердил: у Александра действительно проблемы, в настоящее время решается вопрос о предоставлении ему 2-й группы инвалидности и даже о лишении его дееспособности.

«Какие-то суды когда-то может и были, я не помню. Насчет директорства сказать ничего не могу — я тогда не знал, где и чем занимается Александр», — сообщил брат.

А в этом году Кавецкий уже судится с минской строительной компанией «ДаримСтрой». «Он поставил нам материалы для бани. В договоре была прописана дикая пеня — 1% за день — но мы не обратили внимания,

поскольку планировали быстро заплатить. Но все получилось совсем не так, — рассказали «Нашай Ніве» в компании. — К качеству материалов были вопросы. Мы хотели их заменить, но Кавецкий исчез. В результате, мы заменили материалы за свой счет, но не смогли решить вопрос с Кавецким насчет материалов и денег, так как с ним невозможно было связаться. Сам же Кавецкий объявился только месяцев через пять с сообщением, что подал в суд, чтобы взыскать пеню».

Руководство ОАО «ДаримСтрой» уверяет, что не против отдать Кавецкому деньги за материалы, и предложила ему это в суде, но он настаивает, что хочет пеню. Сумма на сегодня — около $5 тысяч и продолжает расти.

Кроме того, ходят слухи что в течение некоторого времени Станислав Болеславович вел бизнес «под именем» Валентины Кавецкой. Говорят это его родственница также из Глуска, как и Станислав, и оформила на него доверенность.

Но и это еще не все. В 2016 году у Станислава Кавецкого было еще одно дело: об уклонении от уплаты налогов.

Самого Кавецкого найти непросто. Его личный телефон отключен.

Номера ОАО «Спецвоенконтракт» не существует. В компании «АльфаТрайпл» трубку поднял мужчина, представившийся Семеном. Он отказался называть свою должность и попросил больше не звонить, так как «Кавецкий здесь больше не работает».

Тем временем беглый поиск выдает сразу три компании, которые в разное время были зарегистрированы в Смоленске. Одна под названием ООО «СССР» занималась производством химических веществ, вторая — ООО «Трайпл» — строительными услугами. Третья, «Интеко», — и строительными услугами, и торговлей стройматериалами. Во всех учредителем указан некто Станислав Болеславович Кавецкий.

Правда, через день после звонков на «АльфаТрайпл» Кавецкий сам позвонил в «Нашу Ниву» — почему-то со скрытого номера.

Кавецкий утверждает: Кижлай лжет.

«С декабря по март Кижлай работал по договору подряда. Делал нам сайт три месяца. Получал по 100 рублей в месяц. Весной 2017 года мы расторгли с ним договор, так как он не успевал делать то, что требовалось. Начиная с весны он ничего не делал, а летом заблокировал 10 наших сайтов — парализовал всю работу, — говорит Кавецкий. — И прямо на экране написал: я хочу денег, платите деньги, я восстановлю сайты. Мы пригласили его в офис, он сказал, что больше так делать не будет. Мы пошли с ним в банк, заплатили еще ему денег (100 рублей), он написал расписку. Через неделю заблокировал еще два сайта — еще захотел денег. И что нам было делать?»

По словам Кавецкого, сегодня ни одна из его компаний, ни в Минске, ни в Смоленске, не работает. «АльфаТрайпл» финансово-хозяйственную деятельность не ведет (правда, при звонках журналиста в «АльфаТрайпл» таинственный Семен настойчиво спрашивал, что хотели бы купить).

Сегодня Станислав Кавецкий, по его словам, одинокий ипэшник, который торгует отопительным оборудованием. Но дальнейший разговор с ним приобрел почти сюрреалистический оттенок.

Какой у ИП Кавецкого сегодня сайт? Как найти, если кто-то захочет приобрести такое оборудование?

«Я ни о чем отчитываться не могу, не имею права, правда?»

Было ли у самого Кавецкого судовое дело за уклонение от уплаты налога?

«Непонятная информация. Неточная. Кижлай вас обманывает».

Может ли Кавецкий рассказать подробнее о суде с СТО?

«Я так понимаю у вас других дела нет, нашли мусорную яму, которая называется Никита Кижлай? Если в человеке говна много, больше, чем голова, это дерьмо теперь вылезает. Нужно написать про Кижлая, что ему грозит до 5 лет!»

А что с судом с компанией «ДаримСтрой»?

«10 судебных дел выиграл ИП Кавецкий. Понятно это? Должник не платит деньги, что тут непонятного».

А кто тот Александр Г.? Был ли он директором чего-либо?

«Если говна много у человека, он будет доставать это говно и пытаться обмазать им другого человека, чтобы тому было хуже». «Уже болит голова. Это непрофессионально. Если только появится какое-нибудь говно, в любой газете, — я через день буду в Редакции!» — угрожал по телефону Кавецкий.

Вообще, ко всем собеседникам в этой истории есть вопросы.

Что мешало Никите Кижлаю проконсультироваться с юристами или правозащитниками, прежде чем блокировать те сайты?

Но имеем то, что имеем. А точку в этой истории поставит суд.