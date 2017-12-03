Замминистра спорта РФ просил подменить допинг-пробу украинской биатлонистки на позитивную 10 3.12.2017, 11:25

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Украинку Виту Семеренко хотели снять с соревнований на Олимпиаде в Сочи.

Перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году замминистра спорта России Юрий Нагорный обращался к специалистам из российского антидопингового контроля с просьбой подменить на позитивную чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко, сообщает New York Times со ссылкой на уехавшего в США бывшего главы московского отделения Российского антидопингового агентства Григория Родченкова.

По его словам, Родченков отказался сделать это, так как понимал как специалист, что при повторном анализе обнаружится, что препарат был в пробу подсыпан, а не прошел через организм спортсменки. Поэтому в просьбе Нагорному отказал.

«Он был особенно озабочен тем, что украинская команда биатлонисток может стать наиболее серьезным соперником российской женской команды во время игр. Но за мою карьёру я очень много раз подменял позитивные пробы на чистые — и никогда — наоборот», заявил Родченков.

В августе этого года в США вышел документальный фильм «Икар», который рассказывает о деталях переезда доктора Родченкова в США и историю разоблачения организованных на уровне правительства допинг-практик в российском спорте. По результатам международного расследования, которое стало возможным благодаря информации, полученной от Родченкова, российская олимпийская сборная лишена уже 11 медалей Сочинской зимней олимпиады.