Лидский замок возрождает эпоху Гедимина 3 3.12.2017, 11:55

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Замок практически стал таким, каким его видел князь-основатель.

К восстановлению Лидского замка серьезно приступили в 2010 году, хотя первые шаги по раскручиванию этого бренда были сделаны за пять лет до начала глобальных изменений. И вот буквально через несколько недель будет поставлена жирная точка в реконструкции северо-восточной башни крепости. Специалисты прогнозируют виток интереса туристов к этому объекту. А пока он еще не открылся, корреспондент «Рэспублікі» поспешила туда и узнала, чем он будет удивлять гостей.

Новая старина

На первом этапе реконструкции восстановили юго-западную башню и западную стену, благоустроили территорию. Потом работы велись медленнее, но облик замка постепенно менялся. Как это часто бывает при такого рода реконструкциях, не обошлось без споров по поводу появления на дворовой территории строений, которых там быть не могло. Однако время показало: исторические факты без привязки к современной жизни города мало что значат.

Заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пранюк внимательно следит за происходящими в замке изменениями:

— Завершается третий пусковой комплекс, включающий в себя ремонтно-строительные работы в северо-восточной башне замка. Всего выделено 412 тысяч рублей, из них 172 тысячи заработали на областном субботнике, 240 тысяч было выделено из средств областной инвестиционной программы. Строительные работы фактически уже завершены. Идет наладка охранной и пожарной сигнализации. За время реконструкции несколько изменились нормы и требования, поэтому приходится «воевать» c представителями МЧС. Они хотят установить на путях выходов дымонепроницаемые двери, которые явно не вписываются в общую картину средневекового интерьера. Также строители работают над изготовлением медных водосточных труб. Просто так их купить нельзя. По сути, на этой неделе останется запустить отопление, чтобы наши музейные работники могли заняться наполнением залов экспонатами. Дубовая мебель заказана, часть ее уже доставлена. Если все пойдет по плану, то к рождественским праздникам состоится новоселье.

Останутся только работы по вводу еще одной башни — юго-западной. На все про все требуется около 400 тысяч рублей. Но председатель облисполкома Владимир Кравцов во время недавней видеоконференции уже пообещал оказать содействие в поисках необходимой суммы. Поэтому есть надежда, что к празднованию 695-летия Лиды, которое пройдет в сентябре, полностью будут закрыты все вопросы.

Лидский замок отличается от Мирского или Несвижского прежде всего тем, что в нем есть возможность проведения рыцарских и, главное, конных турниров. Двор замка покрыт песком. Это не очень удобно для представительниц прекрасного пола, которые любят туфли на каблуках, но зато идеально для рыцарских ристалищ. Наибольшей популярностью пользуется «Меч Лидского замка», который ежегодно посещают около 4 тысяч зрителей. Директор Лидского историко-художественного музея Анна Драб знакомит с историей одной из двух башен замка:

— Замок был практически разрушен во время Северной войны, с той поры он потерял свое стратегическое значение. Что касается самих работ, то можно называть их как угодно: реконструкцией, реставрацией, строительством. Факт в том, что была проведена огромная работа. Все это время к нам едут туристы из Литвы, Польши, России и, конечно, жители нашей страны. Только за 10 месяцев этого года замок посетило более 50 тысяч человек. Музей заработал около 100 тысяч рублей.

Путь реставрации

Музейные работники провели первый рыцарский турнир в Лидском замке в 2005 году. До этого более ста лет за замковые стены не ступала нога человека. За это время во дворе успели вырасти высокие деревья.

— Начинали с самого простого — проводили экскурсии вокруг замка и понемногу запускали в замковый двор, — вспоминает начало работы Анна Драб. — Это были очень тяжелые годы. Самостоятельно выходили на туристические фирмы, которые развивались в нашем городе. Вместе с одной из них сделали первый проект — «Старадаўніх муроў адраджэнне». В 2009 году он был удостоен специальной премии Президента. Прошло уже более 10 лет, а он все еще пользуется спросом. В общем, работа по раскручиванию туристического бизнеса началась до реконструкции замка. Число туристов увеличивалось из года в год: 10 тысяч, 20, 30…

Именно замок привлекал большую часть туристов, которых потом уже можно было перенаправлять и в музей, и в город, и на другие исторические объекты. Постепенно появились новые партнеры: рыцарские клубы, ремесленники, аниматоры, организаторы квестов, различные творческие объединения. В этом году был разработан новый проект «Замкавы гасцінец». Действие вышло за пределы замковых стен и переместилось на улицу Замковую. По субботам здесь можно было встретить мимов, средневековых горожан, уличных артистов. Работали фотозоны, продавцы сувениров, художники.

Как только рабочие уйдут, сразу же начнется построение выставочной экспозиции северо-восточной башни. Дело это непростое. Подлинных экспонатов не очень-то много. Это связано с далекой темой Средневековья. Работникам музея приходится собирать экспонаты в тесном контакте с Национальным историческим музеем, Мирским замком, рыцарскими клубами.

В целом концепция реконструированной башни Витовта будет состоять из пяти тематических этажей. На первом этаже будут представлены подлинные аутентичные экспонаты, которые расскажут об истории строительства замка. Здесь установят скульптуру Гедимина работы Вадима Воробьева. Дипломная работа скульптора давно хранится в фондах музея.

На втором этаже расскажут о происходящих у стен крепости военных событиях: здесь можно будет увидеть и крестоносцев, и русских, и шведов, которые разрушили замок. По мнению директора музея, это самая сложная тема, которую придется раскрыть. Уже заказаны доспехи воина Великого Княжества Литовского, воина-пехотинца, крылатого гусара и, конечно же, разные виды оружия и орудий, в числе которых пушка.

В третьем зале расскажут о том, как во времена Средневековья проходила охота. В частности, будут продемонстрированы особенности соколиной охоты. Выставят чучела птиц и животных, которые касаются этой темы. Рыцарский клуб готовит эксклюзивное оружие. Аниматор здесь может выступать в образе царицы леса или жены того богатого охотника, ожидающей мужа дома у очага.

Четвертый этаж отдадут под интерактивную площадку, где представят свадьбу Ягайло. Заказан огромный дубовый стол, за которым будут сидеть король с королевой. Художник Юрий Пискун из Минска уже шьет костюмы. Каждый гость сможет какое-то время побыть рядом с королевскими особами, увидеть муляжи еды и утвари того времени. Кроме того, молодожены смогут использовать эту площадку для регистрации брака в средневековом стиле. Пятый этаж башни будет использоваться в качестве выставочного зала для временных экспозиций, а также обзорной площадки. Первая выставка будет называться «Пытки и наказания».

Смотрителей в том виде, в котором мы привыкли их видеть, здесь не будет. Все они станут аниматорами. К примеру, на первом этаже посетителей встретит средневековый строитель, который расскажет, как и из чего он возводит замок. Проведена большая работа по отбору предметов старины для выставочной экспозиции. Особенно предметов Средневековья, которые являются подлинными и хранятся в фондах музея. Это различного рода шлемы, кольчуги, строительные материалы, посуда, пушечные ядра и так далее. Заказали гравюры с изображением охоты, карту Великого Княжества Литовского, щиты, доспехи, картины и портреты великих князей и королей.

— Наша самоокупаемость составляет 47%, — признается Анна Драб. — Это наши деньги, которые мы можем потратить на закупку экспонатов, а не клянчить их из бюжета. Успешная работа тесно связана с замком. Прогнозируем значительное увеличение числа гостей, в том числе иностранных. Если все раскрутится, то работа усложнится в разы. Понимаем это и готовимся к новым условиям. Надеемся, что к нам присоединятся другие заинтересованные в развитии странового туризма субъекты хозяйствования.