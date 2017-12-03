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Найден источник доступа России к секретной информации США

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  • 3.12.2017, 12:18
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Утечка файлов продолжалась в течение нескольких лет.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Нгиа Хоан Фо признал себя виновным в похищении секретной информации в течение нескольких лет. Об этом сообщает «Голос Америки».

По данным обвинения, Нгиа Хоан Фо работал в элитном отделе АНБ, занимающемся кибероперациями, и в 2010-2015 годы выносил из офиса сверхсекретные документы и компьютерные файлы.

67-летний Фо, родившийся во Вьетнаме, может быть приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговор будет вынесен в начале апреля.

Сотрудник разведывательного ведомства США на условиях анонимности сообщил, что именно домашний компьютер Фо, на котором хранились похищенные им файлы, позволил российской разведке получить доступ к американским секретам. Фо использовал антивирусную программу Лаборатории Касперского.

Министерство внутренней безопасности США в сентябре распорядилось, чтобы федеральные структуры прекратили использование программ Касперского.

2 декабря СМИ сообщили, что британским правительственным ведомствам, ответственным за национальную безопасность, было запрещено использовать программное обеспечение российской технологической компании «Лаборатория Касперского».


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