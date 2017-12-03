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Фотофакт: Британский полицейский голыми руками удержал падающий с моста фургон

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  • 3.12.2017, 12:47
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Фото: West Yorkshire Fire and Rescue

Супермен держал машину до приезда пожарных.

Фотографы запечатлели невероятный поступок британского полицейского Мартина Уиллиса — правоохранитель руками удержал машину, которая чуть не сорвалась с моста. Таким образом полицейский спас жизнь водителя, который сидел в кабине и не мог самостоятельно выбраться.

Как передает ВВС, фургон сошел с трассы, перевернулся и балансировал под порывами ветра на самом краю моста. Машина висела над высоким откосом и могла в любой момент упасть. Водитель сидел в кабине и ждал помощи. Первым на место прибыл полицейский Мартин Уиллис. Он схватился за фургон и удерживал его изо всех сил, чтобы тот не раскачивался на ветру. Затем подъехала пожарная машина и оказала необходимую помощь.

Фото: West Yorkshire Fire and Rescue
Фото: West Yorkshire Fire and Rescue

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