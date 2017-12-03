Сенат США поддержал масштабную налоговую реформу Трампа 1 3.12.2017, 12:59

Налоги для американского бизнеса значительно снизят.

Сенат США одобрил 2 декабря проект налоговой реформы, которая была одним из главных обещаний президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании. За принятие реформы проголосовал 51 сенатор, против – 49, сообщает Reuters.

Утвержденный Сенатом законопроект считают "крупнейшим пересмотром налогов в США с 1980-х годов", отмечает агентство.

Документ предлагает снизить налог на прибыль бизнеса с 35% до 20%, что должно повысить конкурентоспособность экономики США. Для физических лиц минимальный подоходный налог сейчас составляет 10%, однако законопроектом предлагается убрать шкалу из семи категорий прогрессивного налогообложения и установить три со значениями 12%, 25% и 35%.

По текущему законодательству, супруги, которые зарабатывают на двоих более $471 тыс. в год, платят 10% налогов с первых $18,7 тыс., 15% – с последующих $57,2 тыс., 25% — с последующих $77,2 и т.д. Всего семь ярусов с максимальной ставкой 39,6%.

Лидер Демократической партии США Чак Шумер раскритиковал налоговую реформу, заявив, что она дает "массу преимуществ" богатым людям и ставит под угрозу социальное и медицинское обеспечение.

На следующей неделе начнутся переговоры между Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, которые уже утвердили собственный налоговый законопроект.

Трамп заявлял, что возьмется за налоговые изменения после отмены программы медицинского страхования Obamacare. 24 марта стало известно, что Республиканская партия сняла с голосования этот законопроект.